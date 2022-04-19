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中職／桃猿前一次開季8勝2敗是慘痛回憶 曾總記取教訓

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照
猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照

樂天桃猿隊開季戰績起飛，繼2020年上半季後再打出8勝2敗開季，總教練曾豪駒清楚記得那年不好的回憶，「對我自己來說，也是一次經歷，學習遇到狀況時要怎麼去應變。」

猿隊團隊投手防禦率2.62、打擊率3成15，都在5隊裡領跑，投打順調也反映在戰績上，開季前10戰取得8勝2敗的好戰果，目前處於3連勝。

猿隊前一次開季前10戰拿到8勝距今不遠，就是曾豪駒接掌兵符首年，以開季7連勝啟航，但以半季結算來看卻是慘痛的回憶，當時從最多領先7場勝差，打到將季冠軍拱手讓給中信兄弟隊，最終該年也沒季後賽可打。

曾豪駒也對那年還記憶猶新，「所以要記取經驗，那年一開始打得好，當然覺得很順，但遇到狀況時要來得及應變。」他說那年對他自己來說也是一次經歷，「有了那年經驗，現在在想，對我自己是一個經歷，碰到狀況時知道怎麼運作。」

開季戰績出色，曾總點出選手調整到位，對比賽的掌握很快進入狀況，3位洋投都有稱職表現也有幫助。

目前二軍還有索沙待命中，還不急著需要他的支援，曾豪駒說：「他本身也覺得還需要一點調整空間，體力上還沒辦法100%，控球也還是有落差，但膝蓋的問題看起來是影響還好，一年多沒比賽，球速還要再觀察，但傷後1年有這樣的球速已經不容易。」

猿隊今天的比賽因雨延賽，本周少打1場，先發輪值順延，黃子鵬改到明天對統一獅隊登板，王溢正則跳過一次先發，本周擔任長中繼。

曾豪駒 球速 樂天桃猿

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