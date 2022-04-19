中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

富邦悍將、中信兄弟隊之戰15日跑出3呎線爭議，悍將提出申訴，今天已收到聯盟說明，總教練丘昌榮看完還是滿滿不解，「王威晨三分之二就跑出去，我是覺得，呵呵，那是第一步，有一才有二（張進德跌倒），棒球應該是不可以這樣跑的吧！」

爭議判決發生在15日之戰第3局，周思齊敲出投手方向滾地球，江少慶接球後選擇傳本壘，張進德接到後想觸殺迎面而來的王威晨，面對王威晨的歐洲步跑壘，張進德滑倒，王威晨繞過張進德回到本壘得分。

裁判開會後維持王威晨跑回這1分的判決，悍將提出申訴，認為王威晨的跑壘已屬「放棄跑壘」，今天收到聯盟回覆。

丘昌榮表示，「他說阿德沒有確實觸殺的動作，但從圖片看得出來，是因為威晨跑出去，他才要去跟那一步、手都伸出去了，怎麼會沒有觸殺動作。」

日前張進德在接受媒體訪問時，說出自己確實未有觸殺動作，丘總澄清張進德的解釋是，他是為了要做那個動作跌倒後，才未能確實作出觸殺動作，而非沒有觸殺意圖。

「也是有捕手接到球後，用跪的去tag，這樣不行嗎？」丘昌榮提出疑問，他認為當下畫面可以很清楚看到，張進德雖然已經倒了下去，仍有伸手動作，明顯有觸殺意圖，「如果你今天跑在線上，阿德根本不會去追你，那他也不會跌倒。」

丘昌榮坦言對王威晨的跑壘有疑問，「我還是覺得，他不可以一開始就跑出來。」他也呼籲，「這過了都過了，只是未來比賽怎麼走，如果以後有相同狀況，那就很難認定。」被開玩笑問到未來悍將要不要加練「歐洲步」，丘總說：「這不可能去練啊！」