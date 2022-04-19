快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高國輝代打申皓瑋有原因 但丘總也認「有疏失」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
16日之戰悍將以高國輝代打取代申皓瑋的調度，引起諸多討論，丘總今天承認自己有疏失，也解釋調度出發點。 截圖自悍將粉絲團
16日之戰悍將以高國輝代打取代申皓瑋的調度，引起諸多討論，丘總今天承認自己有疏失，也解釋調度出發點。 截圖自悍將粉絲團

富邦悍將隊以1勝8敗慘居爐主，追平中職史上最慘開季前9場戰績，兩位月薪50萬元級的外野手打擊狀況低迷，總教練丘昌榮坦言兩人「20幾個打數，沒有好的成績。」16日之戰以高國輝代打取代申皓瑋的調度，引起諸多討論，丘總今天承認自己有疏失，也解釋調度出發點。

悍將戰績不佳，兩位高薪選手被檢討最多，高國輝累積21打數敲出3安打，打擊率僅1成43，隊長林哲瑄更慘，18打數僅1安打，打擊率是已到冰點的0.056，兩人本季月薪分別是50萬、53萬。

丘昌榮表示，對他們的期望仍是希望他們可以盡快調整好，「打擊的東西本來就很奧妙，打擊是運動裡最困難的部分，我還是希望他們盡快調整好，有時候球隊在沒那麼順時，難免會有這種狀況。」

16日對獅隊之戰，悍將以0：6吞敗，申皓瑋前3打席沒安打、吞下2次三振，第8局遭高國輝代打，也讓他的跨季連續場次安打確定停留在11場，賽後引起球迷諸多討論。

丘昌榮指出換代打原因，在於申皓瑋當天的跟球節奏不是那麼好，不希望他在這樣的情況下繼續打擊，「但是我沒注意到他有連續11場安打的事情，這是我自己的疏失。」

丘昌榮 申皓瑋

延伸閱讀

中職／李宗賢單局3失誤平紀錄 王威晨超遠繞壘得分

中職／痛的記憶落在新莊球場裡 悍將何時等到下個花季？

中職／本季總仔第1人 丘昌榮不滿好球帶遭驅逐出場

中職／悍將開胡！陽耀勳11局再見安 丘總：選手沒放棄

相關新聞

中職／台南比賽有確診者足跡 獅隊公告：若收到簡訊自主管理

統一獅隊於今天在臉書上發文指出：「今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡。」也就是上周六台南主場對富邦悍將隊比賽，獅隊表示，若有收到簡訊，請配合規定自主

中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

富邦悍將、中信兄弟隊之戰15日跑出3呎線爭議，悍將提出申訴，今天已收到聯盟說明，總教練丘昌榮看完還是滿滿不解，「王威晨三...

中職／每日確診破千例 聯盟公告新版防疫規範

國內確診數每日以破千例飆升，中職聯盟討論應變措施，今天正式公告執行細節，包括疫苗施打規定，以及若出現確診者的停賽及復賽標...

日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，今天宣布將來會採用恩師野村克也的招數，讓2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野，並稱為「BIGBOSS的特殊續投」。 新庄剛志日前準備複製自己阪

中職／桃猿前一次開季8勝2敗是慘痛回憶 曾總記取教訓

樂天桃猿隊開季戰績起飛，繼2020年上半季後再打出8勝2敗開季，總教練曾豪駒清楚記得那年不好的回憶，「對我自己來說，也是...

中職／高國輝代打申皓瑋有原因 但丘總也認「有疏失」

富邦悍將隊以1勝8敗慘居爐主，追平中職史上最慘開季前9場戰績，兩位月薪50萬元級的外野手打擊狀況低迷，總教練丘昌榮坦言兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。