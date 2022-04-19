中職／高國輝代打申皓瑋有原因 但丘總也認「有疏失」

富邦悍將隊以1勝8敗慘居爐主，追平中職史上最慘開季前9場戰績，兩位月薪50萬元級的外野手打擊狀況低迷，總教練丘昌榮坦言兩人「20幾個打數，沒有好的成績。」16日之戰以高國輝代打取代申皓瑋的調度，引起諸多討論，丘總今天承認自己有疏失，也解釋調度出發點。

悍將戰績不佳，兩位高薪選手被檢討最多，高國輝累積21打數敲出3安打，打擊率僅1成43，隊長林哲瑄更慘，18打數僅1安打，打擊率是已到冰點的0.056，兩人本季月薪分別是50萬、53萬。

丘昌榮表示，對他們的期望仍是希望他們可以盡快調整好，「打擊的東西本來就很奧妙，打擊是運動裡最困難的部分，我還是希望他們盡快調整好，有時候球隊在沒那麼順時，難免會有這種狀況。」

16日對獅隊之戰，悍將以0：6吞敗，申皓瑋前3打席沒安打、吞下2次三振，第8局遭高國輝代打，也讓他的跨季連續場次安打確定停留在11場，賽後引起球迷諸多討論。

丘昌榮指出換代打原因，在於申皓瑋當天的跟球節奏不是那麼好，不希望他在這樣的情況下繼續打擊，「但是我沒注意到他有連續11場安打的事情，這是我自己的疏失。」