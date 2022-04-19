快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／滿壘一球死3人沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

聯合新聞網 / 綜合報導
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。 取自影片
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。 取自影片

一壘手記錯出局數反而完成罕見「三殺」!日前維吉尼亞大學在NCAA棒球比賽中對上匹茲堡大學，在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺，精采守備還登上大聯盟官網。

維吉尼亞大學與匹茲堡大學昨天交手，維吉尼亞最終雖以1：4不敵匹茲堡，但在5局下卻展現驚人美技，上演一次超罕見的三殺守備，匹茲堡大學在滿壘有人情況下，打者Bryce Hullet擊出三壘方向滾地球，維吉尼亞大學三壘手Jake Gelof接到球後選擇先傳向本壘封殺跑者，捕手Kyle Teel緊接著再傳往一壘，順利完成雙殺。

在形成兩人出局後，一壘手Devin Ortiz疑似記錯出局數，以為該半局已結束，於是將球丟往內野準備走回休息室，還在三壘的匹茲堡大學跑者抓緊機會先偷溜回本壘，不過Devin Ortiz仍眼明手快的衝回內野把球撿起，在身體失去平衡下將球丟給捕手，直接在本壘刺殺對方打者，該球不但讓匹茲堡大學在滿壘有人下一分未得，還上演罕見的「5-2-3-2」三殺守備。

維吉尼亞大學在睽違18年後再度展現三殺守備，如此精彩的表現也吸引了大聯盟的目光，在官網特別寫下「這個三殺太狂了，我們根本不知道要如何幫它評分」、「三殺已經夠罕見了，用這種方式三殺更是前所未有。」

相關新聞

中職／台南比賽有確診者足跡 獅隊公告：若收到簡訊自主管理

統一獅隊於今天在臉書上發文指出：「今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡。」也就是上周六台南主場對富邦悍將隊比賽，獅隊表示，若有收到簡訊，請配合規定自主

中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

富邦悍將、中信兄弟隊之戰15日跑出3呎線爭議，悍將提出申訴，今天已收到聯盟說明，總教練丘昌榮看完還是滿滿不解，「王威晨三...

中職／每日確診破千例 聯盟公告新版防疫規範

國內確診數每日以破千例飆升，中職聯盟討論應變措施，今天正式公告執行細節，包括疫苗施打規定，以及若出現確診者的停賽及復賽標...

日職／BIGBOSS又出新招！要求2名主力投手加練外野

日本火腿鬥士監督BIGBOSS新庄剛志再出奇招，今天宣布將來會採用恩師野村克也的招數，讓2名主力投手伊藤大海、吉田輝星練習守外野，並稱為「BIGBOSS的特殊續投」。 新庄剛志日前準備複製自己阪

中職／桃猿前一次開季8勝2敗是慘痛回憶 曾總記取教訓

樂天桃猿隊開季戰績起飛，繼2020年上半季後再打出8勝2敗開季，總教練曾豪駒清楚記得那年不好的回憶，「對我自己來說，也是...

中職／高國輝代打申皓瑋有原因 但丘總也認「有疏失」

富邦悍將隊以1勝8敗慘居爐主，追平中職史上最慘開季前9場戰績，兩位月薪50萬元級的外野手打擊狀況低迷，總教練丘昌榮坦言兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。