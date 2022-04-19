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日職／佐佐木朗希連17局沒讓人上壘 但防禦率只排洋聯第7

聯合新聞網 / 綜合報導
「令和怪物」佐佐木朗希投出連續17局完全比賽，防禦率從1.57降至1.16，但這個數字在洋聯只排到第7名。 法新社
「令和怪物」佐佐木朗希投出連續17局完全比賽，防禦率從1.57降至1.16，但這個數字在洋聯只排到第7名。 法新社

「令和怪物」佐佐木朗希包含一場完全比賽在內連續17局沒讓人上壘，防禦率從1.57降至1.16，但這個數字在洋聯只排到第7名，因為前面還有6名投手防禦率是0開頭。

佐佐木朗希10日對戰歐力士投出27上27下、狂飆19K、一度連賞13K，締造日職史上第16度的完全比賽、也是最年輕紀錄，17日先發出戰面對火腿，再繳出24上24下、送出14次三振的高水準演出，可惜在第9局雙方0：0時被換下，無緣締造連2場完全比賽。

佐佐木朗希連續17局的完美表現，仍不足以讓他成為防禦率王，因為前面還有六位「大神級」的投手，防禦率連1都不到，第一名是羅德洋投羅梅洛，先發3場主投20局只丟1分，最近連14局無失分，防禦率僅0.45，名列第二的是軟銀王牌千賀滉大，目前投29局只掉2分，開季4場先發投都滿7局，防禦率0.62。

儘管佐佐木朗希的防禦率還未能擠進聯盟前幾位，根據日媒分析，他仍已寫下多項驚人的數據，包含本季投出239顆直球，好球率高達72%，揮空率達到14.2%，被打擊率只有0.089（45打數敲出4安）；另外投出131顆指叉球，好球率達75.6%，揮空率達44.3%，被打擊率是0.043（47打數敲出2安），這意味著對手面對佐佐木朗希的球種，實在毫無招架之力。

佐佐木朗希下一次先發預計將是在4月27日對上洋聯龍頭樂天金鷲，面對聯盟團隊打擊率最高.241的金鷲，佐佐木朗希是否能夠再延長完全比賽的局數讓外界相當期待。

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