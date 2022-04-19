中職／澄清湖棒球場重返榮光！脫胎換骨迎第六隊

台灣鋼鐵集團加盟中華職棒大聯盟，並擇定高雄澄清湖球場作為主場。1999年完工的澄清湖棒球場，當時是台灣標竿的國際級球場，帶動台灣棒球運動，經過調整翻修後，準備與台鋼雄鷹好再戰中職，高雄市政府也擬出配套措施方便球迷。

澄清湖棒球場當年耗資12億、歷時3年完工，是國內少有的大型棒球場。高雄市運動發展局長侯尊堯表示，當年為了在台灣蓋一座「有人性的棒球場」，時任高雄縣長的余政憲帶著團隊赴多處取經，收集西雅圖水手球場、明治神宮棒球場、阪神甲子園等棒球場的設計理念，希望藉國際級球場帶動台灣棒球運動。

澄清湖棒球場建築物地上四層觀眾席、地下一層停車場，在1999年IBA世界青棒賽啟用，一舉打響名號。2001年世界盃棒球賽預賽，也以澄清湖棒球場做為賽場，當年中華隊出戰美國隊之戰，球場湧進2萬5千名觀眾，寫下台灣棒球場史上單場比賽觀眾人數最多記錄。中華職棒統計，總冠軍賽2003、2004年首場、2007年第7場，滿場兩萬人，也是難得的紀錄。

侯尊堯說，根據棒球規則建議，棒球場方位自本壘經由投手板至二壘，此一直線應以朝東北東方向為宜，以避免落日夕陽妨礙到打者的視線。但因有的球場在興建時有種種條件限制，不見得能按照建議最佳方位興建，所以在建造球場時，只要本壘到二壘的直線，可以選擇避免下午陽光妨礙打者視線的方向即可。

7年前曾有媒體報導，職棒選手高國輝加盟義大犀牛3年、轟出46支全壘打，但在出賽最多的澄清湖球場只有14支全壘打，教練團後來拿皮尺丈量，指澄清湖棒球場中外野全壘打板實際距離是407英呎，一般是400英呎。可能就是多出來的7英呎距離，增加了轟出全壘打的難度。

侯尊堯說，國際棒球規則所訂定青棒、成棒、職棒場地的規範，左、右外野兩翼的距離需在325英呎、約 99公尺以上，中外野距離需400英呎、約121.9 公尺以上為理想。一般來說，球場以國際棒球規則為依據，距離可超過不可低於。

澄清湖棒球場以雷射測距儀精準測量距離調整，目前左、右外野為328英呎，中外野為400英呎。記者徐如宜／攝影

既然外界有所疑慮，澄清湖棒球場後來也以雷射測距儀精準測量距離調整，現在澄清湖球場左、右外野為 328英呎、99.97公尺，中外野為400英呎、121.9公尺。運發局指出，維基百科上對澄清湖棒球場資料寫全壘打牆為407英呎，是有誤的。

國內目前包括新莊棒球場、桃園棒球場、台中洲際棒球場、斗六棒球場、台南棒球場與澄清湖棒球場，中外野距離都是400英呎，左、右外野則是從325英呎到339英呎不等。所以澄清湖棒球場的全壘打線沒有比較長，歡迎選手多在此轟出全壘打！