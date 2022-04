中職／史上最火爆和局躍美國棒球網紅版面 釣出2前洋投回應

統一獅隊17日上演史上最爆衝的和局,不僅在台灣球迷之間引起熱議,美國棒球網紅「JomBoy」也在自己的平台上分享影片,「釣」出兩位前中職洋投回應。

當天獅隊與中信兄弟隊打滿12局,三壘上的林靖凱利用外野飛球挑戰本壘,原本判定是安全上壘,獅隊靠再見高飛犧牲打贏球,但經由重播後改判,形成再見雙殺,獅隊總教練林岳平先是上前怒摔球帽,其他教練、選手也跟進憤憤不平,洋投羅昂、教練郭俊佑都有過激行為,當場遭驅逐出場。

Awesome walk-off celebration gets overturned for the out



Then coaches start getting ejected one by one as they throw their equipment all over the field pic.twitter.com/wKj0Xro471