中職／史上最火爆和局躍美國棒球網紅版面 釣出2前洋投回應

統一獅隊17日上演史上最爆衝的和局，不僅在台灣球迷之間引起熱議，美國棒球網紅「JomBoy」也在自己的平台上分享影片，「釣」出兩位前中職洋投回應。

當天獅隊與中信兄弟隊打滿12局，三壘上的林靖凱利用外野飛球挑戰本壘，原本判定是安全上壘，獅隊靠再見高飛犧牲打贏球，但經由重播後改判，形成再見雙殺，獅隊總教練林岳平先是上前怒摔球帽，其他教練、選手也跟進憤憤不平，洋投羅昂、教練郭俊佑都有過激行為，當場遭驅逐出場。

Awesome walk-off celebration gets overturned for the out



Then coaches start getting ejected one by one as they throw their equipment all over the field pic.twitter.com/wKj0Xro471 — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 18, 2022

獅隊前洋投猛威爾。 聯合報系資料照

火爆場面躍上JomBoy的平台，效力獅隊兩季的「大碗」洋投猛威爾現身回應：「你怎能不愛統一獅（Got to love the @unilions_official ）」，即使已離隊仍展現隊友愛。

前兄弟洋投萊福力也來留言，面對美國球迷的疑問開起「中職小學堂」，他解釋：「我在台灣待過4年，中職比賽打完12局還是平手會是和局。」

有7年大聯盟資歷的外野手狄克森（Chris Dickerson）則留下驚訝的表情，「沒人討論這個外野傳球欸！」稱讚外野手李聖裕又快又準的回傳擋下這一分。