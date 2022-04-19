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中職／日媒爆料 兄弟延攬37歲「和製潛水艇」近了？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本媒體今天報導，牧田和久即將與中職中信兄弟隊簽約，若成真，將是今年第一位日籍洋將登台。 UCD匯入
日本媒體今天報導，牧田和久即將與中職中信兄弟隊簽約，若成真，將是今年第一位日籍洋將登台。 UCD匯入

37歲「和製潛水艇」牧田和久去年遭日職樂天金鷲隊釋出，還在市場上尋求東家，日本媒體今天報導，他即將與中職中信兄弟隊簽約，若成真，將是今年第一位日籍洋將登台。

牧田為2011年太平洋聯盟新人王，曾4度入選明星賽，2017年季後透過入札制度挑戰大聯盟，與教士隊簽下兩年380萬美元合約，2018年後援出賽27場、35局，防禦率高達5.40，2019年在大聯盟一場未投就遭到釋出。

牧田回歸日職效力樂天兩季，在一軍出賽機會銳減，去年季後再次遭到割捨，但他渴望延續職棒生涯，維持自主訓練，日媒曾撰文建議他考慮往海外發展，包括台灣、南韓或是日本獨立聯盟。

今天日媒爆料，牧田即將與兄弟完成合約，前往曾旅日的總教練林威助、日籍教練平野惠一麾下效力，文中也提到兄弟為去年冠軍隊，今年開季戰績則以4勝5敗1和暫居第3。

中職去年有2位日籍洋將，分別是兄弟高野圭佑、味全龍隊田澤純一，今年都未獲留用，目前日籍洋將人數為0。

樂天金鷲 中職 大聯盟

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