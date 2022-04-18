中職／悍將開季3周只拿1勝 再輸猿隊就是史上第2慘

羅德隊的佐佐木朗希在17號的比賽中，再度演出八局24上24下的精彩演出。然而他不僅因為用球數過多被換下場，無緣再達成另一場「完全比賽」之外，火腿先發投手上澤直之，也完全封鎖住羅德打線，成為球隊能在延長賽中以一分險勝的關鍵，意外成為球迷討論的話題之一。

2022-04-18 12:09