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中職／悍將開季3周只拿1勝 再輸猿隊就是史上第2慘

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
范米特。 富邦悍將提供
范米特。 富邦悍將提供

富邦悍將隊陷入大低潮，開季至今只拿到1勝，明天作客桃園球場，對決氣勢正旺的樂天桃猿隊，洋投范米特登板先發壓力不小，猿隊則由黃子鵬應戰。

中信兄弟隊開季前10戰只贏過悍將，對戰4勝1敗，悍將隊唯一勝場也是兄弟貢獻，對戰另3隊吞下4敗，包括對統一獅隊2敗，味全龍和猿隊各1敗。

悍將隊開季吞下3連敗後，8日在新莊球場7：6擊敗兄弟，接下來又吞5連敗，目前排名墊底，落後榜首猿隊（8勝2敗）已有6.5場勝差。

值得一提的是，悍將隊開季1勝8敗已經追平1995年俊國熊隊，並列中職史上第3差紀錄，明天如果再敗就是史上第2慘（1996年興農牛隊） 。

熊隊曾在1994年開季前12戰1勝11敗，這個紀錄堪稱史上最慘，悍將隊必須趕快重新振作才行。

范米特開季表現同樣不及格，先發兩場都吞敗，合計10.1局被揮出13支安打，包括兩支全壘打，失9分都是自責分，防禦率是難看的7.84。

黃子鵬本季前兩場先發都無關勝敗，合計11局被揮出14支安打，包括1支全壘打，共失4分，防禦率3.27。

猿隊前年開季前11戰打出9勝2敗，寫下隊史最佳紀錄，明天如果擊敗悍將隊就可追平。

黃子鵬

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