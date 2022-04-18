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春季聯賽／安永鮮物、新北禾聯搶勝

中央社 / 台北18日電
安永鮮物取勝。 安永鮮物業餘棒球隊粉絲團
安永鮮物取勝。 安永鮮物業餘棒球隊粉絲團

全國成棒甲組春季聯賽雖受疫情影響，但其餘賽程能繼續完成，安永鮮物今天與屏東紅尾交手，安永鮮物靠著曾宸佐敲出再見安以7比6拿下勝利；新北禾聯擊敗綺麗珊瑚、拿下第13勝。

111年全國成棒甲組春季聯賽社會隊賽事安排在高雄、屏東舉行，台北興富發隊昨天公布有7名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，台北興富發隊退出春季聯賽賽程，其餘社會隊隊職員、工作人員第一時間完成快篩，皆為陰性。

春季聯賽為2022年杭州亞運國手選拔賽，興富發隊後續賽程裁定，其餘賽程則不受影響，但中華民國棒球協會也表示，會密切注意疫情發展來調整比賽相關規定與作業。

今天社會隊賽事安永鮮物成棒隊與屏東紅尾隊交手，兩隊8局打完，屏東紅尾隊2比6落後，屏東紅尾隊9局上追分，靠著失誤、接連4支安打，一口氣追回4分、扳平比數。

安永鮮物9局下反攻，靠著曾宸佐再見安打、幫助球隊拿下勝利。曾宸佐今天單場5打數敲出3支安打、貢獻1分打點，打擊表現亮眼。

新北禾聯成棒隊今天與綺麗珊瑚交手，新北禾聯團隊9安攻勢串聯，加上對手全場送出10次四死球、另有6次守備失誤，終場以10比9拿下勝利，6棒打者丁朝原單場2安貢獻3分打點。

新北禾聯此次春季聯賽戰績亮眼，今天賽後春季聯賽戰績13勝1敗、分組預賽排名暫居第一，安永鮮物賽後戰績9勝3敗2和，綺麗珊瑚目前春季聯賽僅有1勝，戰績1勝14敗。

春季聯賽 綺麗珊瑚

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