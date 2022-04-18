快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟前10戰只贏過悍將 呂彥青對決龍隊求開張

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
呂彥青。 聯合報系資料照片
呂彥青。 聯合報系資料照片

中職本季賽事邁入第4周，中信兄弟隊將在台中洲際球場進行單周5連戰，明天先和味全龍隊交手，推出呂彥青登板先發，龍隊則由廖任磊應戰；兄弟開季至今4勝都是擊敗富邦悍將隊，還沒贏過其他球隊，是否會有突破值得觀察。

兄弟昨天在台南球場和統一獅隊打完延長12局5：5和局，最近3連不敗，目前戰績4勝1和5敗和龍隊（4勝5敗）並列第3，呂彥青、廖任磊明天都是本季首場先發任務，龍隊最大目標當然是對戰兄弟2連勝，期待中斷最近4連敗紀錄。

兄弟開季前10戰對悍將4勝1敗，對統一獅隊1和、龍隊1敗， 對戰樂天桃猿隊吞下3連敗；龍隊對獅隊2勝2敗、兄弟和悍將各1勝，但對猿隊也是3戰全敗。

兄弟12日在台中主場5：6不敵龍隊，敗投就是呂彥青，後援4.2局只被揮出3支安打、失1分，投球內容不差。

廖任磊生涯出賽46場，只有3場先發紀錄，明天將是第4場，他過去對戰兄弟10場都是後援身分，合計9.1局失7分，吞下1敗。

呂彥青 廖任磊 統一獅

延伸閱讀

中職／林立敲超比數二壘打 桃猿擊敗龍隊拿下3連勝

圖輯／中職桃猿三連戰橫掃龍隊

中職／王溢正71勝躍居史上第9 桃猿3戰清盤龍隊

中職／林智勝返洲際首戰 11局致勝安打賞兄弟5連敗

相關新聞

中職／悍將開季3周只拿1勝 再輸猿隊就是史上第2慘

富邦悍將隊陷入大低潮，開季至今只拿到1勝，明天作客桃園球場，對決氣勢正旺的樂天桃猿隊，洋投范米特登板先發壓力不小，猿隊則...

中職／林岳平遭驅逐罰1萬元 郭俊佑丟頭盔罰6萬禁賽3場

統一獅、中信兄弟隊昨天在台南球場打完延長12局5：5和局收場，獅隊總教練林岳平甩球帽抗議遭驅逐出場，聯盟今天開會做出懲處...

中職／林岳平認錯道歉 不該把球隊帶進這種情緒氛圍

統一獅隊總教練林岳平昨天怒甩球帽抗議，今天遭聯盟判罰1萬元，林岳平說：「我的錯，向大家致上歉意。」

中職／造就獅隊「史上最不爽和局」 聯盟其實可以做得更好

昨（17日）的獅象大戰雖然最終握手言和，但兩隊的心情大概就如同天堂與地獄，而造就統一獅這場「史上最不爽的和局」主因就是12局下本壘攻防的改判，甚至引發後續統一教練團大暴走，這次的事件不僅讓球員們上了一

日職／投太好搞砸佐佐木完全比賽？火腿投手一句話讓偏激網友道歉

羅德隊的佐佐木朗希在17號的比賽中，再度演出八局24上24下的精彩演出。然而他不僅因為用球數過多被換下場，無緣再達成另一場「完全比賽」之外，火腿先發投手上澤直之，也完全封鎖住羅德打線，成為球隊能在延長賽中以一分險勝的關鍵，意外成為球迷討論的話題之一。

春季聯賽／安永鮮物、新北禾聯搶勝

全國成棒甲組春季聯賽雖受疫情影響，但其餘賽程能繼續完成，安永鮮物今天與屏東紅尾交手，安永鮮物靠著曾宸佐敲出再見安以7比6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。