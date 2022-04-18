中職／兄弟前10戰只贏過悍將 呂彥青對決龍隊求開張

中職本季賽事邁入第4周，中信兄弟隊將在台中洲際球場進行單周5連戰，明天先和味全龍隊交手，推出呂彥青登板先發，龍隊則由廖任磊應戰；兄弟開季至今4勝都是擊敗富邦悍將隊，還沒贏過其他球隊，是否會有突破值得觀察。

兄弟昨天在台南球場和統一獅隊打完延長12局5：5和局，最近3連不敗，目前戰績4勝1和5敗和龍隊（4勝5敗）並列第3，呂彥青、廖任磊明天都是本季首場先發任務，龍隊最大目標當然是對戰兄弟2連勝，期待中斷最近4連敗紀錄。

兄弟開季前10戰對悍將4勝1敗，對統一獅隊1和、龍隊1敗， 對戰樂天桃猿隊吞下3連敗；龍隊對獅隊2勝2敗、兄弟和悍將各1勝，但對猿隊也是3戰全敗。

兄弟12日在台中主場5：6不敵龍隊，敗投就是呂彥青，後援4.2局只被揮出3支安打、失1分，投球內容不差。

廖任磊生涯出賽46場，只有3場先發紀錄，明天將是第4場，他過去對戰兄弟10場都是後援身分，合計9.1局失7分，吞下1敗。