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棒球／3度夏季甲子園登板 藤木琉悠享受在台灣打球

中央社 / 新北18日電
開南大學藤木琉悠。 擷圖自推特
開南大學藤木琉悠。 擷圖自推特

開南大學日籍投手藤木琉悠曾3度在夏季甲子園登板，看著學弟宮城大彌在日職投出成績，再度勾起棒球魂，今年重返甲組舞台，藤木琉悠享受台灣打球氛圍，有機會也考慮留台打球。

藤木琉悠畢業於日本沖繩棒球名校興南高校，興南高校曾在2010年完成春、夏季甲子園連霸，興南高校2017年、2018年也都打入夏季甲子園，2017年高二的藤木琉悠在甲子園後援登板1局失1分，2018年興南高校打進2回戰，2場先發都是藤木琉悠。

藤木琉悠回憶，打入甲子園是很難忘、很特別的回憶，甲子園的觀眾很多，上場投球壓力也特別大。

藤木琉悠的同學有許多人選擇到台灣學中文，藤木琉悠也選擇到台灣念書，本來沒有想要打棒球，只是想學語言和文化，先到台灣學了一年語言，隔年入學高雄文藻外語大學念國際企業，期間只有打乙組棒球。

談起重回甲組比賽的契機，藤木琉悠表示，看著一些同學、學弟慢慢在日本打出成績，如日職歐力士猛牛隊的投手宮城大彌，他也受到刺激，決定要轉學到甲組球隊後，就開始維持自主訓練，約2個月前轉學到開南大學，也趕上在春季聯賽亮相。

藤木琉悠目前為止在全國成棒春季聯賽後援出賽2場，總計投3局被敲2支安打，投出4次三振、2次保送，無失分、沒有勝敗戰績，防禦率0。

藤木琉悠具有左投優勢，球速雖然不快，但開南總教練郭李建夫稱讚他「很會玩球」，藤木琉悠自評球速雖不到140公里，但是有控球優勢，對變化球掌控也有信心，心態上可以很冷靜。

藤木琉悠表示，知道台灣職棒有設立外籍學生符合資格可投入選秀的規定，但未來走向還沒有想好，目前大二、還有2年半的時間可以考慮，無論業餘或者職業，如果有機會也想留在台灣打球。

藤木琉悠喜歡台灣，他表示，在台灣打球更可以享受棒球，感覺不會很壓迫，平時也會跟朋友到處走走，看海、看風景，台灣的食物都很喜歡，特別喜歡吃台灣的炒飯，台灣人很熱情、很親切，相處起來很輕鬆。

甲子園 棒球 宮城大彌

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