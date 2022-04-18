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中職／林岳平認錯道歉 不該把球隊帶進這種情緒氛圍

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
林岳平。 資料照
林岳平。 資料照

統一獅隊總教練林岳平昨天怒甩球帽抗議，今天遭聯盟判罰1萬元，林岳平說：「我的錯，向大家致上歉意。」

昨天在台南球場進行的統一獅、中信兄弟隊之戰，打到延長12局下，獅隊在1出局滿壘的情況下，許哲晏揮出左外野飛球，兄弟外野手李聖裕傳回本壘，主審吳家維判定林靖凱安全回壘，獅隊球員以為6：5獲勝，紛紛衝進場內慶祝。

但兄弟提出挑戰，聯盟檢視比賽畫面後做出改判，衝回本壘的林靖凱遭兄弟捕手高宇杰觸殺出局，許哲晏的再見高飛犧牲打變成再見雙殺，獅隊教練、球員慶功變成抗議，場面一度火爆，林岳平當場摔球帽遭驅逐。

聯盟今天開會做出懲處，除了林岳平被罰款1萬元，洋投羅昂也因抗議行為不當遭驅逐出場，同樣判罰1萬元。

獅隊教練郭俊佑被處罰最重，他向技術委員室丟擲頭盔，同樣遭驅逐，除了罰款6萬元，還要禁賽3場。

這個事件引發喧然大波，林岳平昨天賽後未受訪，今天表示：「這是我的錯，不該把球隊帶進這種情緒氛圍裏，對球隊教練，選手，聯盟的裁判及技術委員以及客隊跟熱愛棒球的球迷們，致上歉意，接受聯盟的懲罰。」

獅隊領隊蘇泰安指出，這種行為確實不好，但昨天比賽很緊張，球員情緒難免有些高漲，賽後已經告誡他們要尊重判決，控管好自己的情緒，尊重聯盟懲處。

林岳平 統一獅 林靖凱

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