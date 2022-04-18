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中職／林岳平遭驅逐罰1萬元 郭俊佑丟頭盔罰6萬禁賽3場
統一獅、中信兄弟隊昨天在台南球場打完延長12局5：5和局收場，獅隊總教練林岳平甩球帽抗議遭驅逐出場，聯盟今天開會做出懲處，對他處罰1萬元。
中職針對此事說明如下：
「有關統一獅林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場案，總教練林岳平昨晚已經向聯盟表達誠摯歉意，聯盟重申理解教練與球員們求勝心切的心情，但不應過度激烈表達訴求。技術委員室觀看重播輔助判決在於追求真相，讓畫面說話，如轉播畫面無法明確推翻原判決則會維持原判，這是與所有球團的共識，大家都應該來遵從。
有關111年4月17日聯盟編號第25場例行賽，台南球場中信兄弟對戰統一獅賽事，第12局下半進行重播輔助判決，於宣判後成為第三出局，比賽結束。統一獅隊職人員向裁判員及技術委員室表達強烈抗議，因抗議行為不當，聯盟依規章球團隊職員違規懲罰規定，懲處如下：
一、林岳平總教練向地上甩帽抗議行為不當遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。
二、羅昂選手向裁判員抗議行為不當，遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。
三、郭俊佑教練向技術委員室丟擲頭盔，抗議行為不當，遭驅逐出場，依第十四條規定，處罰款1萬元；另丟擲頭盔抗議屬粗暴行為，依第十五條規定，對球賽相關工作人員第二項之粗暴行為，處罰款5萬元、禁賽3場，合併懲處罰款6萬元、禁賽3場。有關禁賽部分將自4月20日開始執行。」
昨天這場比賽延長12局下，獅隊1出局後林靖凱揮出二壘打，陳重羽靠失誤上壘，胡金龍被故意保送形成滿壘，下一棒許哲晏從官大元的手中揮出左外野飛球， 兄弟左外野手李聖裕傳回本壘，主審吳家維第一時間判定安全回壘，比賽結束，獅隊球員也衝進場內慶祝。
但兄弟提出申請，聯盟檢視比賽畫面後做出改判，衝回本壘的林靖凱遭兄弟捕手高宇杰觸出局，許哲晏的再見高飛犧牲打變成再見雙殺，獅隊教練、球員在內野區抗議，場面一度火爆，林岳平也因激烈動作遭驅逐，在爭議聲中結束比賽。
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