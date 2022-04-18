中職／林岳平遭驅逐罰1萬元 郭俊佑丟頭盔罰6萬禁賽3場

統一獅、中信兄弟隊昨天在台南球場打完延長12局5：5和局收場，獅隊總教練林岳平甩球帽抗議遭驅逐出場，聯盟今天開會做出懲處，對他處罰1萬元。

中職針對此事說明如下：

昨天這場比賽延長12局下，獅隊1出局後林靖凱揮出二壘打，陳重羽靠失誤上壘，胡金龍被故意保送形成滿壘，下一棒許哲晏從官大元的手中揮出左外野飛球， 兄弟左外野手李聖裕傳回本壘，主審吳家維第一時間判定安全回壘，比賽結束，獅隊球員也衝進場內慶祝。

但兄弟提出申請，聯盟檢視比賽畫面後做出改判，衝回本壘的林靖凱遭兄弟捕手高宇杰觸出局，許哲晏的再見高飛犧牲打變成再見雙殺，獅隊教練、球員在內野區抗議，場面一度火爆，林岳平也因激烈動作遭驅逐，在爭議聲中結束比賽。