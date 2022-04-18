中職／造就獅隊「史上最不爽和局」 聯盟其實可以做得更好

昨（17日）的獅象大戰雖然最終握手言和，但兩隊的心情大概就如同天堂與地獄，而造就統一獅這場「史上最不爽的和局」主因就是12局下本壘攻防的改判，甚至引發後續統一教練團大暴走，這次的事件不僅讓球員們上了一堂「滑壘課」，聯盟也應從中學習，找出挑戰制度不完善之處。

12局下，統一1人出局滿壘局面，許哲晏擊出左外野方向高飛球，中信兄弟外野手李聖裕長傳回本壘，一個彈跳後進捕手高宇杰手套欲觸殺跑者林靖凱，主審吳家維第一時間認定Safe，兄弟提出挑戰，聯盟經檢視畫面後發現林靖凱第一時間並未觸碰到本壘，加上高宇杰早一步完成觸殺，因此改判out ，雙方5:5和局，比賽結束。

從網路、電視的轉播畫面可清楚看見跑者一開始手沒觸摸到本壘，所以應為出局沒問題，聯盟今年也新增規定，當挑戰時會同步在球場大螢幕播放「小房間」內審判委員、即時重播檢視委員所觀看的畫面，讓現場球迷、球員不再「霧煞煞」。

不過，昨現場回放畫面時，可聽見統一球迷在觀眾席高喊「Safe」的聲音，改判後，也有人從觀眾席朝場內丟水瓶，統一教練林岳平、郭俊佑更「爆氣」摔帽子，甚至有人遭驅逐出場。衝突發生時，相信許多正看著直播的球迷們都被嚇傻了：「不是看得很清楚嗎？為什麼統一教練團要發那麼大的脾氣？」細想他們如此激動的原因，應有兩種可能。

首先是硬體設備的問題，參考許多現場球迷事後在網路上的留言，發現大部分的說法都是外野雖有大螢幕，但尺寸不夠大、解析度不佳，因而導致看不清楚，讓部分球迷或統一球員及教練認為林靖凱有摸到本壘，或者覺得「無明顯事證應維持原判」。

被現場大螢幕「蒙蔽」的教練、球員和球迷完全一頭霧水，不知道為何改判，只覺得比賽勝利飛了，開始出現激烈的舉動，而第二個令他們如此激動的原因就在此——聯盟並未馬上在球場公開說明改判的依據為何，才會讓部分人不服氣，認為「球是X的」。

這部分就是聯盟制度的問題了，其實中職不妨效法日職，在改判後由裁判或球場播音員直接透過麥克風向現場球迷、球員說明理由和判決引用的規則等，如此一來既可讓判決得利的一方更站得住腳，也避免外界不必要的猜測與紛爭，對提升聯盟的公信力有正面作用。

套用一句資深棒球主播蔡明里的名言：「可以理解，但不能原諒。」關鍵時刻原先的判決被推翻變成對自己不利的情況，會有情緒是人之常情，上場詢問裁判也是合理舉動，如果這回林岳平沒有做出在裁判面前暴走、扔帽子的動作，按理說他不會、也不該受到撻伐，然而統一教練團這次的確情緒太過激動，觸碰到裁判的底線，接受聯盟的懲處也有其必要。