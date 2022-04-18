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日職／投太好搞砸佐佐木完全比賽？火腿投手一句話讓偏激網友道歉
羅德隊的佐佐木朗希在17號的比賽中，再度演出八局24上24下的精彩演出。然而他不僅因為用球數過多被換下場，無緣再達成另一場「完全比賽」之外，火腿先發投手上澤直之，也完全封鎖住羅德打線，成為球隊能在延長賽中以一分險勝的關鍵，意外成為球迷討論的話題之一。
根據日本媒體「體育日本」報導，上澤直之在這場比賽中，投出七局僅被敲四安打，沒有失分的好成績，讓比賽維持在平手局面。然而卻有網友批評上澤直之，表示自己想看到「連兩戰完全比賽」的偉業，卻因為上澤好投的阻撓而無法泡湯，罵上澤不懂得看氣氛。
僕にも応援してくれるファンがいます😤 https://t.co/RQ2j3uXYa4— 上沢 直之 (@naoyukiuwasawa) April 17, 2022
面對這樣的攻擊，上澤回應道「我自己也有幫我加油的球迷」，一句話道出自己也必須在場上全力奮戰的理由。事後這位網友也發文道歉，表示自己太在乎要看到一場完全比賽，因此才會衝動罵人，並改口稱讚上澤確實演出了一場好投。上澤也再發文回應，表示無論現場還是轉播也好，都歡迎這位球迷繼續關心職棒賽事。
僕たちのプレーで悔しいとか嬉しいとか本気で思っていただけるのは僕たちからしたらすごく幸せなことです。— 上沢 直之 (@naoyukiuwasawa) April 17, 2022
それだけ本気で応援してくれるのですから。
球場で観戦か中継で観戦かはわかりませんがまたお時間あるときにプロ野球見てください！😊 https://t.co/aSiDac3Gz7
對於上澤大方的回應，日本網友紛紛表示「人也太好了吧」、「本來就滿喜歡上澤的，這一來更喜歡了」、「我也看到北山投手被惡劣球迷騷擾，可以多幫幫他」、「人格者 上澤直之」、「我是羅德球迷！真的投得很好，希望之後的比賽也能夠這麼熱血」、「我是其他球隊的球迷，忽然想看上澤能不能投一場無安打比賽了」。
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