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日職／投太好搞砸佐佐木完全比賽？火腿投手一句話讓偏激網友道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿隊先發上澤直之與佐佐木朗希同場較勁，繳出七局無失分的好投，但卻因此遭到不理性的球迷謾罵。圖擷取自youtube
火腿隊先發上澤直之與佐佐木朗希同場較勁，繳出七局無失分的好投，但卻因此遭到不理性的球迷謾罵。圖擷取自youtube

羅德隊的佐佐木朗希在17號的比賽中，再度演出八局24上24下的精彩演出。然而他不僅因為用球數過多被換下場，無緣再達成另一場「完全比賽」之外，火腿先發投手上澤直之，也完全封鎖住羅德打線，成為球隊能在延長賽中以一分險勝的關鍵，意外成為球迷討論的話題之一。

根據日本媒體「體育日本」報導，上澤直之在這場比賽中，投出七局僅被敲四安打，沒有失分的好成績，讓比賽維持在平手局面。然而卻有網友批評上澤直之，表示自己想看到「連兩戰完全比賽」的偉業，卻因為上澤好投的阻撓而無法泡湯，罵上澤不懂得看氣氛。

面對這樣的攻擊，上澤回應道「我自己也有幫我加油的球迷」，一句話道出自己也必須在場上全力奮戰的理由。事後這位網友也發文道歉，表示自己太在乎要看到一場完全比賽，因此才會衝動罵人，並改口稱讚上澤確實演出了一場好投。上澤也再發文回應，表示無論現場還是轉播也好，都歡迎這位球迷繼續關心職棒賽事。

對於上澤大方的回應，日本網友紛紛表示「人也太好了吧」、「本來就滿喜歡上澤的，這一來更喜歡了」、「我也看到北山投手被惡劣球迷騷擾，可以多幫幫他」、「人格者 上澤直之」、「我是羅德球迷！真的投得很好，希望之後的比賽也能夠這麼熱血」、「我是其他球隊的球迷，忽然想看上澤能不能投一場無安打比賽了」。

佐佐木朗希 羅德 火腿

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