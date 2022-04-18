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中職／許哲晏無緣建功掉淚 陳傑憲暖心發文鼓勵小獅們

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟、統一獅隊之戰12局下本壘攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟、統一獅隊之戰12局下本壘攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。 圖／中信兄弟隊提供

統一獅和中信兄弟昨（17）日將戰線延長至12局，獅隊代打許哲晏擊出的外野高飛球，最後無緣成為再見高飛犧牲打，讓他相當失落自責，用毛巾遮住淚水，外野三鬼之一陳傑憲賽後在IG發文安慰年輕的小獅們。

24歲的許哲晏是獅隊在2020年第六輪選上的游擊手，不過過去2個球季主要都在二軍出賽，今年在獅隊主將紛紛缺陣的情況下，多了在一軍表現的機會，昨日他在滿壘時上場打擊，也如願把球送往外野，可惜最終主審判定跑者林靖凱回本壘未摸到壘包遭觸殺出局，許哲晏從迎接隊友潑水慶祝，到用衣服掩著臉離開球場。

統一獅從開季以來頻頻傳出噩耗，先是主力林安可要先休息將近三個月，強打蘇智傑和洋砲羅薩也在同一場比賽中提前退場，目前歸期未定。過去兩周球隊選擇將年輕球員拉上一軍增加實戰經驗，而外野只剩唯一一鬼陳傑憲苦撐，對於昨晚充滿戲劇性的一戰，「四爺」也在IG吐心聲。

「棒球就是如此的奧妙，不到最後永遠不知道輸贏，原以為可以拿下勝利，但對手的韌性把比賽帶到延長賽，謝謝對手讓我們年輕小獅們上了重要的一課，最後以為能夠以再見犧牲打贏下比賽，但⋯就是這麼戲劇化的和局收場。」

「沒有人不想贏吧？況且現場的大螢幕也沒有很明顯結果，為自己球隊爭取勝利有強烈的反應我覺得在（再）正常不過了，今天兩隊都奮戰到最後，教練、球員、球迷們都辛苦了。」

「愛棒球的你們，我真心很感謝，你們到場為自己喜歡的球隊，球員加油，這是選手在場上的動力，如果這麼喜歡我，請來統一為我加油，不然其實可以好好的支持你喜歡的球隊、球員就好。但也要謝謝你們讓我練抗壓性。往後請繼續支持中華職棒，有你們才會有我們球員。」

除了用限時動態發文，陳傑憲也在個人IG放上一張抱著許哲晏的照片，鼓勵年輕球員「雖然過程中有許多不完美，但這些過程都是很好的經驗，慢慢累積經驗，往後我們會更強大。」

陳傑憲賽後在IG限時動態中寫出對改判的心聲。 圖擷自陳傑憲IG
陳傑憲賽後在IG限時動態中寫出對改判的心聲。 圖擷自陳傑憲IG

統一7-ELEVEn獅 陳傑憲 林靖凱

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