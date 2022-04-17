中職／聯盟確定林靖凱未觸本壘板 明天開會懲處林岳平

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，延長12局下因為主審改判，兩隊最後5：5和局收場 ；比賽結束第一時間，獅隊教練、球員在場內用激烈動作抗議，總教練林岳平遭驅逐出場，聯盟晚間發出聲明，強調這個判決沒有問題。

聯盟對於台南場賽事最後改判狀況，回應如下：

「經重播輔助判決檢視多角度畫面後，判定跑者林靖凱滑回本壘時未觸摸到本壘板，因佐證畫面十分明確，因此做出改判。

比賽結束後，統一獅林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場，相關懲處將在明天召開會議討論決定。

聯盟再次強調，重播輔助判決均以轉播提供之畫面證據說話，希望大家保持理性，對於有激烈丟擲物品的危險動作，聯盟將依規定嚴懲，絕不縱容。」

這場比賽12局下，獅隊1出局後林靖凱揮出二壘打，陳重羽靠失誤上壘，胡金龍被故意保送形成滿壘，下一棒許哲晏從官大元的手中揮出左外野飛球， 兄弟左外野手李聖裕傳回本壘，主審吳家維第一時間判定安全回壘，比賽結束，獅隊球員也衝進場內慶祝。

但兄弟提出申請，聯盟檢視比賽畫面後做出改判，衝回本壘的林靖凱遭兄弟捕手高宇杰觸出局，許哲晏的再見高飛犧牲打變成再見雙殺，獅隊教練、球員在內野區抗議，場面一度火爆，林岳平也因激烈動作遭驅逐，在爭議聲中結束比賽。