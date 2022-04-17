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中職／獅隊12局遭改判勝利飛了 林岳平火爆抗議遭驅逐

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，打完8局領先3分，9局上被「守護神」陳韻文花光，進入延長賽；兩隊打了快5個鐘頭，最後打滿12局5：5，形成中職本季首場和局，最後本壘攻防改判，還讓獅隊總教練林岳平動怒，大動作抗議遭驅逐出場。

兄弟2局上展開首波攻勢，張志豪轟出中外野方向陽春砲，本季第2轟、生涯第157轟出爐，取得1：0領先。

獅隊3局下反撲，柯育民、陳重廷連續安打追平比數，陳傑憲追加二壘打，形成二、三壘有人，胡金龍關鍵安打送回壘上兩人，幫助球隊3：1逆轉戰局。

兄弟4局上陳子豪獲保送後，靠許基宏安打、張志豪高飛犧牲打扳回1分，再度拉近比數差距。

獅隊8局下又有攻勢，兩出局後羅暐捷獲保送，潘武雄上場代打，原本一顆球喊暫停，主審不同意，他繼續打擊反而逮到兄弟第3任投手吳俊偉的失投球，轟出右外野兩分砲，本季首轟、生涯第7支代打全壘打出爐，和林智勝、蘇緯達並列中職史上最多，形成5：2。

獅隊9局上推出陳韻文，不料他的狀況不好，先被許基宏揮出二壘打，再連續保送張志豪、岳東華形成滿壘，接著王政順安打攻下兩分打點，生涯首安、首打點都出爐；陳韻文只解決1名打者，又保送江坤宇，在一出局滿壘時退場，劉予承登板接替，王威晨揮出高飛犧牲打攻下追平分，兩隊5：5進入延長賽。

比賽進行到12局下，獅隊1出局後林靖凱揮出二壘打，陳重羽靠失誤上壘，胡金龍被故意保送形成滿壘，下一棒許哲晏從官大元的手中揮出左外野飛球， 兄弟左外野手李聖裕傳回本壘，主審吳家維第一時間判定安全回壘，比賽結束，獅隊球員也衝進場內慶祝。

但兄弟提出申請，聯盟檢視比賽畫面後改判出局，許哲晏的再見高飛犧牲打沒了，反而變成再見雙殺，獅隊教練教練、球員在內野區抗議，場面一度火爆，林岳平也因激烈動作遭驅逐，在爭議聲中結束比賽。

古林睿煬過去對戰兄弟5場吞下兩敗，合計17.2局失17分（16分自責），防禦率達8.15，此役用81球完成5局任務，只被揮出兩支安打、失兩分，本來有機會嘗到屠象滋味，結果被陳韻文搞砸戰局。

德保拉過去兩季幾乎吃定獅隊，交手17場投出12勝2敗，包括去年6連勝，對戰防禦率只有1.98，本季初登板投6局，被揮出7支安打、失3分（2分自責），同樣無關勝敗。

中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟、統一獅之戰12局下攻防戰，經過聯盟改判後，兩隊5：5和局收場。圖／中信兄弟隊提供

李聖裕傳球。 圖／中信兄弟隊提供
李聖裕傳球。 圖／中信兄弟隊提供

李聖裕傳球。 圖／中信兄弟隊提供
李聖裕傳球。 圖／中信兄弟隊提供

林岳平抗議被逐出場。 擷圖自畫面
林岳平抗議被逐出場。 擷圖自畫面

統一不滿判決。 擷圖自畫面
統一不滿判決。 擷圖自畫面

陳韻文 張志豪

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