聽新聞
test
0:00 / 0:00
少棒／林少齊在謝國城盃轟出滿貫砲 最崇拜陳傑憲強打
謝國城盃全國少棒賽今天在台東棒球村點燃戰火，高雄市首戰就展現兇猛火力，以12：4擊敗新竹市，地主台東 縣靠2局下一口氣攻下9分，提前在4局結束以10：0擊敗宜蘭縣。
高雄市以中正國小為主，首局雖失兩分，2局上立刻攻下4分逆轉情勢，全隊出現15支安打，多達7人單場雙安；新竹市西門國小莊博淵轟出3發陽春全壘打，還是無力改變戰局。
高雄市開路先鋒藍聖捷3支2，包括5局上3分跑，全場攻下4分打點，另外擔任先發投手，投1局被敲兩支安打、失兩分。
藍聖捷本來是排球隊主攻手，改打棒球不到1年，他說：「打棒球很快樂，但是排球再快樂一點，棒球教得比較多、比較難學，不過兩個都是講求團結。」
高市總教練尤伸評表示，雖然和對手1個月內密集遭遇3次，每次都以贏球收場，其實賽前沒太多把握，「還是要看小球員的臨場發揮，感覺今天比較沒有比賽氣氛、打擊沒有那麼順暢，對方後來幾任投手沒發揮壓制力，我佃才打出來。」
東縣今年由紅葉國小取得代表權，2局下拉開比數的功臣是林少齊，生涯首轟就是滿貫全壘打，他說：「下一個打席又想要全壘打，結果打不好。」
他因小時候常在電視前收看比賽，因而喜歡棒球，國小3年級開始加入球隊，認為最好玩之處是跟著團隊一起作戰，喜歡的偶像則是陳傑憲，「因為都看統一獅隊的比賽，他的打擊很強。」
衛冕軍桃園市以9：2擊敗新北市，跨屆連勝紀錄推進到21場，前4局只攻下1分，最後兩局才甩開對手糾纏，尤其6局上灌進5分奠定勝基，開路先鋒張睿哲雙安、3打點，第2任投手許梓奕投兩局無失分奪勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言