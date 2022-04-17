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少棒／林少齊在謝國城盃轟出滿貫砲 最崇拜陳傑憲強打

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
地主台東縣拿下謝國城盃首勝，林少齊轟出滿貫砲。圖／台灣世界少棒聯盟提供
地主台東縣拿下謝國城盃首勝，林少齊轟出滿貫砲。圖／台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃全國少棒賽今天在台東棒球村點燃戰火，高雄市首戰就展現兇猛火力，以12：4擊敗新竹市，地主台東 縣靠2局下一口氣攻下9分，提前在4局結束以10：0擊敗宜蘭縣。

高雄市以中正國小為主，首局雖失兩分，2局上立刻攻下4分逆轉情勢，全隊出現15支安打，多達7人單場雙安；新竹市西門國小莊博淵轟出3發陽春全壘打，還是無力改變戰局。

高雄市開路先鋒藍聖捷3支2，包括5局上3分跑，全場攻下4分打點，另外擔任先發投手，投1局被敲兩支安打、失兩分。

藍聖捷本來是排球隊主攻手，改打棒球不到1年，他說：「打棒球很快樂，但是排球再快樂一點，棒球教得比較多、比較難學，不過兩個都是講求團結。」

高市總教練尤伸評表示，雖然和對手1個月內密集遭遇3次，每次都以贏球收場，其實賽前沒太多把握，「還是要看小球員的臨場發揮，感覺今天比較沒有比賽氣氛、打擊沒有那麼順暢，對方後來幾任投手沒發揮壓制力，我佃才打出來。」

東縣今年由紅葉國小取得代表權，2局下拉開比數的功臣是林少齊，生涯首轟就是滿貫全壘打，他說：「下一個打席又想要全壘打，結果打不好。」

他因小時候常在電視前收看比賽，因而喜歡棒球，國小3年級開始加入球隊，認為最好玩之處是跟著團隊一起作戰，喜歡的偶像則是陳傑憲，「因為都看統一獅隊的比賽，他的打擊很強。」

衛冕軍桃園市以9：2擊敗新北市，跨屆連勝紀錄推進到21場，前4局只攻下1分，最後兩局才甩開對手糾纏，尤其6局上灌進5分奠定勝基，開路先鋒張睿哲雙安、3打點，第2任投手許梓奕投兩局無失分奪勝。

高雄市隊藍聖捷包辦投打任務，轟出3分砲。圖／台灣世界少棒聯盟提供　
高雄市隊藍聖捷包辦投打任務，轟出3分砲。圖／台灣世界少棒聯盟提供　

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