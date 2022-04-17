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中職／王溢正睽違397天先發勝 型態改變經驗取勝

中央社 / 台北17日電
桃猿隊先發投手王溢正主投五局，被擊出五支安打，失兩分，拿下本季第二勝。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手王溢正主投五局，被擊出五支安打，失兩分，拿下本季第二勝。記者侯永全／攝影

中職樂天桃猿隊投手王溢正回到先發輪值，今天對味全龍隊先發5局失2分，率隊以3比2拿勝，拿下睽違397天先發勝。隨著年紀增長，王溢正一改早期的剛猛型態，轉變型態經驗取勝。

王溢正去年長時間在牛棚，今年因為投手曾仁和受傷、頂替先發輪值，也扮演稱職角色，今天對味全龍隊先發，用78球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、失掉2分責失分。

王溢正拿下個人本季第2勝，上一次先發拿勝已經是2021年3月16日，今天這場勝利，是睽違397天的先發勝。王溢正表示，不會特別去想這個，球隊可以贏球最重要，可以重新回到先發輪值位置不容易。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，今天本來就設定王溢正用球數在80球左右，好球率、控場的感覺非常好，至於用球數是否要再往上提升，還要看之後出賽的狀況。

曾豪駒表示，王溢正雖然球速不如以前快，但快慢球的搭配掌握得不錯，直球、變化球交替使用，收到不錯的效果。

36歲王溢正坦言現在的型態已經不同，早期因為有球速，屬於剛猛型、直接跟打者拚，現在能力可能不如以前，主要是靠經驗去對決取勝。

中職在5月中之前，週日的比賽都是下午2時開賽，王溢正苦笑說：「今天覺得時間有點早，生活作息還沒辦法調適。」之後可能還會遇到下午2時開賽的先發場次，王溢正表示，可能會與教練團溝通，看前一天能不能提早回去休息。

王溢正表示，今天天氣微涼，先發投完感覺沒有到很累，但因為開打時間點比較早，調整上也會與之前不一樣，只能想辦法多做讓自己有安定感的事情。

王溢正 中職 味全龍

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