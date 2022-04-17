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中職／林立敲超比數二壘打 桃猿擊敗龍隊拿下3連勝

中央社 / 台北17日電
桃猿隊林立獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
桃猿隊林立獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

中職味全龍隊與樂天桃猿3連戰最後一戰，桃猿隊投手王溢正先發投5局失2分、好投壓制，林立單場2支二壘打，打回勝利打點，率隊以3比2拿下近期3連勝。

中職味全龍隊15日起在天母棒球場與樂天桃猿隊打3連戰，桃猿隊1局靠著林立二壘打、犧牲觸擊，陳俊秀安打先馳得點，2局再靠著四壞保送、盜壘、失誤，跑回第2分。

龍隊3局下追分，靠著劉基鴻內野安打、石翔宇安打、野手選擇、林智勝適時二壘打，一棒送回2分，2比2扳平比數。

桃猿隊4局再起攻勢，靠著馬傑森二壘打、短打推進，林立二壘打，再替球隊送回超前分。

林立今天單場2安都是二壘打，貢獻1分打點，拿下最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手王溢正用78球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、失掉2分責失分，拿下個人本季第2勝，也是睽違397天的先發勝。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，王溢正今天控場感覺非常好，與先發捕手林泓育搭配、節奏不錯，跟之前相比，球速度上雖然沒有這麼快，但現在快慢搭配掌握得不錯。

林立先發打1棒有表現，他表示，教練安排打1棒，不習慣也要習慣，第一個上場打，想法要強烈一點，一定要上壘，有上壘就有機會。

林立自評不算纏鬥性好的打者，被三振率比較高，他表示，想辦法把握兩好球之前的好球攻擊，如果一直等壞球，節奏就會被投手搶去，設定好球路、積極攻擊，今天有把握住，所以有好的結果。

敲出超前分那個打席，林立表示，已經兩人出局、得點圈有人，只想要擊到球，才有機會機會得分。

林立 樂天桃猿

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