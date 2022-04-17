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日職／無緣連續完全比賽 佐佐木仍締連17局無安打紀錄

中央社 / 東京17日綜合外電報導
佐佐木朗希。 羅德隊官方推特
佐佐木朗希。 羅德隊官方推特

日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希今天雖然無緣挑戰連兩場完全比賽，但仍以連續17局無安打改寫日職高懸74年紀錄，並追平其他日職紀錄。

佐佐木4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

佐佐木今天先發對戰日本火腿隊，投完8局飆出14次三振，且未讓任何一名打者站上壘包，幾乎完美的投球內容被寄望能連續兩場拿下完全比賽，卻在8局投完後退場。

●連續17局無安打改寫日職紀錄

日本「日刊體育」報導，佐佐木這兩場比賽總計17局未讓打者敲出安打，改寫1948年當時大陽隊投手真田重藏所締造的連續16局無安打紀錄，且這項紀錄接下來有可能再往上推升。

●連續4場比賽拿下兩位數三振

佐佐木今天連續4場比賽拿下兩位數三振，成為從日職球季初登板起算，連續4場比賽拿下兩位數三振的日職第3人。

目前連續兩位數三振紀錄是由樂天隊則本昂大2017年創下的8場；日職過去有12人連續4場比賽拿下兩位數三振，但如果從球季初登板起算拿下連續4場以上的紀錄，則僅有1991年近鐵隊的野茂英雄連續6場、2010年火腿隊的達比修有連續5場，及今天佐佐木的連續4場。

●連續兩場比賽飆至少14次三振

佐佐木上一場比賽飆出19次三振追平日職紀錄，今天再飆14次三振，連續兩場比賽三振14次，是繼1952年國鐵隊金田正一、1957年阪急勇士隊梶本隆夫、1990年近鐵隊野茂英雄，及2007年日本火腿隊達比修有後第5人。

如果再細分，金田跟梶本都是因為投到延長賽才有14次三振，若以投完9局連續拿下14次三振，佐佐木則是繼野茂及達比修有後第3人。

●連續25局三振

日媒Sponichi Annex報導，佐佐木從本季初登板以來，到10日已連續23局「局局有三振」，今天對戰日本火腿隊前兩局再奪三振，但因為第3局沒有三振任何打者，連續三振局數停在25局，追平至今日本選手最多紀錄，但改寫了開季初登板連續23局紀錄。

日本火腿 達比修有

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