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中職／以前是剛猛的姊姊 王溢正用139公里極速封鎖龍軍

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
桃猿隊先發投手王溢正主投五局，被擊出五支安打，失兩分，拿下本季第二勝。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手王溢正主投五局，被擊出五支安打，失兩分，拿下本季第二勝。記者侯永全／攝影

因傷兵而開啟的先發機會，「姊姊」王溢正今天面對味全龍隊投5局、失2分，相隔397天再拿先發勝，他說：「先發算是滿熟悉的位置，也有點陌生，這個機會得來不易，想盡辦法趕快讓自己勝任這個位置。」

猿隊今天以3：2擊敗味全龍隊，3連戰依序推出左投陳冠宇、霸林爵、王溢正全數奪勝，聯手清盤對手，王溢正也覺得：「滿特別的欸！3個左投全部都拿到勝投。」

3左投套餐其實不在猿隊開季計畫內，曾仁和上周日的登板因強襲球造成骨裂，王溢正以救火隊的姿態重返先發，今天投5局被敲5安打、失2分，失分出現在第3局，林智勝的二壘打帶有2分打點。

王溢正本季第2勝進袋，前一次以先發投手奪勝已要追溯到去年3月16日，相隔397天再收下先發勝，這也是他的生涯第71勝，超越高建三，獨占史上勝投榜第9位，下一位追趕目標為洋投風神的76勝。

總教練曾豪駒指出，王溢正整體好球率高，節奏掌握、局面控制都好，與林泓育也有默契搭配，「雖然球速沒有以前快，但快慢搭配不錯。」

王溢正此役最快球速僅139公里，王溢正也坦言對決心態與以往有很大的不同，「心態真的變滿多，早期比較剛猛，以前速度還滿快，想跟人家對決、和別人拚，現在能力有下滑，要靠經驗、靠輔助，和打者有不同型態的對決。」

下午2點的比賽，王溢正直呼有點不習慣，早上8點就要準備起床到球場，生理時鐘有很大的不同，但面對得來不易的先發機會，他唯一的想法只有要好好把握，對於久違的先發勝，他說：「沒想那麼多，球隊贏球才是重點。」

王溢正 味全龍 球速

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