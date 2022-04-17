快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／佐佐木朗希8局完美演出退場 日網友讚羅德監督保護投手

中央社 / 東京17日綜合外電報導
佐佐木朗希。 擷圖自畫面
佐佐木朗希。 擷圖自畫面

日本職棒千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天在客滿主場8局投球近乎完美，最後在雙方0比0情況下退場，許多日本網友認同羅德監督判斷，認為應該保護投手。

日本中日體育、Sponichi Annex報導，佐佐木今天投完8局飆出14次三振，且未讓任何一名打者站上壘包，幾乎完美的投球內容被寄望能連續兩場拿下完全比賽，卻在8局投完後退場。

這場比賽打完8局時，雙方仍以0比0相持不下，佐佐木在用了102球後退場，未在9局上登板。兩隊9局打完進入延長賽，火腿隊最後以1比0險勝羅德隊。

阪神前球員藤川球兒在推特上說，看到佐佐木被換投總算令人安心；前日本火腿球員建山義紀也說，「這是了不起的英明決斷」。

日本網友在社群網站上表示，「在這個時候把佐佐木換下場我覺得很棒，代表羅德監督井口資仁堅持保護投手」。也有網友持相同意見說，羅德真的很珍惜佐佐木朗希，「很厲害，這個判斷太厲害，令人尊敬」。

當然，也有網友對換投表達「無法理解」、「不可能」、「太莫名其妙」等意見。

佐佐木退場後說，雖然沒掉分持續進行比賽很好，但用球數有點多導致指叉球的精準度略差，希望這些地方都能再持續加強。

在日本雅虎即使搜尋熱門關鍵字排名，截至下午4時止，佐佐木朗希高居第1、羅德打線排第3、井口監督排第4、再度完全比賽排第8、羅德攻擊排第10，甚至連錯字的「佐佐木郎希」都排名第9。

羅德海洋 佐佐木朗希 日本火腿

延伸閱讀

日職／佐佐木朗希連25局三振平紀錄 對手火腿打到10局竟贏了

日職／最年輕完全比賽後再登板 佐佐木朗希表現受矚

日職／就怕佐佐木受傷 羅德祭保護計畫「一個月跳過一場」

日職／不只佐佐木朗希 U23層級還有多位怪物新秀

相關新聞

成棒／北市興富發驚傳7人確診 確定退出本屆春季聯賽

中華棒球協會晚間指出，台北市興富發棒球隊因出現7名新冠肺炎確診者，確定退出正在進行中的成棒甲組春季聯賽。

中職／聯盟確定林靖凱未觸本壘板 明天開會懲處林岳平

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，延長12局下因為主審改判，兩隊最後5：5和局收場 ；比賽結束第一時間，獅隊教練、球...

中職／獅隊12局遭改判勝利飛了 林岳平火爆抗議遭驅逐

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，打完8局領先3分，9局上被「守護神」陳韻文花光，進入延長賽；兩隊打了快5個鐘頭，最...

日職／佐佐木朗希連25局三振平紀錄 對手火腿打到10局竟贏了

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天先發8局，演出24上24下，卻等不到火力支援，火腿隊打到延長10局，第1支安打就是萬波中...

中職／王溢正71勝躍居史上第9 桃猿3戰清盤龍隊

味全龍隊本周面對龍頭樂天桃猿隊隊踢到鐵板，今天以2：3輸球，3連戰遭到清盤，近期吞下4連敗；猿隊資深左投先發5局失2分，...

日職／毀在0：0 佐佐木朗希無緣挑戰連兩場完全比賽

日職史上第17場完全比賽，毀在0：0的比分上，「令和怪物」佐佐木朗希今天對火腿隊先發8局，演出24上24下，儘管仍維持完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。