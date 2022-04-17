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中職／王溢正71勝躍居史上第9 桃猿3戰清盤龍隊

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王溢正。記者侯永全／攝影
王溢正。記者侯永全／攝影

味全龍隊本周面對龍頭樂天桃猿隊隊踢到鐵板，今天以2：3輸球，3連戰遭到清盤，近期吞下4連敗；猿隊資深左投先發5局失2分，相隔397天再奪先發勝，生涯第71勝入手。

王溢正上周緊急接手傷退的曾仁和，救火4.2局無失分拿下勝投，也幫自己重新爭取到輪值一席，今天面對龍隊先發，投5局被敲5安打、失2分，失分出現在第3局，龍隊3安打串聯，林智勝的二壘打帶有2分打點。

猿隊第4局就討回領先，馬傑森、林立的二壘打串聯打下1分，讓「姊姊」投完5局帶著3：2領先退場；朱俊祥7局登板，中繼2局無失分、飆出4K。

王溢正本季第2勝進袋，前一次以先發投手奪勝已要追溯到去年3月16日，也就是猿隊的2021年賽季首戰，相隔397天再奪先發勝，這也是他的生涯第71勝，超越高建三，獨占史上勝投榜第9位，下一位追趕目標為洋投風神的76勝。

龍隊由洋投鋼龍先發，以102球投6局，被敲6安打、失3分（責失2分），優質先發承擔敗投。

王溢正 樂天桃猿

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