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日職／吳念庭手感加溫再敲安 近6戰有5場揮出安打

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭開轟。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭開轟。 擷圖自推特(資料照)

西武隊作客大阪巨蛋，今天對歐力士隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任先發2棒、一壘手，全場4次打數揮出1支安打，本季打擊率維持2成56，西武終場3：4落敗。

西武洋砲歐葛雷迪（Brian O'Grady）首局陽春砲，攻下全場第1分，4局上吳念庭先揮出安打，接著外崎修汰安打、栗山巧獲得保送，中村剛也高飛犧牲打再下一城。

西武洋投恩斯（Dietrich Enns）4局下被追成2：2，5局下再失1分被超前，第2任投手宮川哲6局下失1分；西武雖在7局上靠愛斗陽春砲追回1分，終場仍以1分差吞下2連敗。

吳念庭從10日對軟銀隊單場3安開始，最近6場比賽有5場揮出安打，打擊手感開始加溫。

歐力士主砲吉田正尚4局下轟出兩分砲，5局下再揮出關鍵二壘打， 攻下勝利打點，成為球隊贏球最大功臣。

宋家豪二軍後援1局無失分

日職二軍賽事樂天金鷲隊今天與讀賣巨人隊交手，7局上打完，樂天隊4比8落後，7局下宋家豪接手後援，1人出局後被敲安打，接著投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局，完成投球任務。

宋家豪今天總計用11球後援投1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分，連兩場出賽無失分，賽後防禦率2.57；樂天隊終場以4比8吞敗，宋家豪無關勝敗。(中央社)

西武 吳念庭

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