日職／毀在0：0 佐佐木朗希無緣挑戰連兩場完全比賽

日職史上第17場完全比賽，毀在0：0的比分上，「令和怪物」佐佐木朗希今天對火腿隊先發8局，演出24上24下，儘管仍維持完全比賽，但羅德隊監督井口資仁決定換投，佐佐木朗希無緣挑戰史上最初的連兩場完全比賽神蹟。

佐佐木朗希10日才剛讓歐力士隊27上27下，狂飆19K、一度連賞13K，演出超華麗版完全比賽；今天的登板備受關注，碰上洋聯戰績墊底的火腿，外界早已熱烈「敲碗」史上最初連兩場完全比賽的奇蹟誕生，結果火腿、朗希都不負期望，但羅德打線不捧場。

佐佐木朗希賽前已累積跨場連續解決28人次、連23局有三振，今天面對火腿打線，先發投8局共用102球，24上24下，送出14次三振，最快球速163公里。

第3局的3記飛球出局，讓佐佐木朗希的連續局數奪三振止步25局，但不影響他的完全壓制，火腿對佐佐朗希的投球毫無破解之道。

佐佐木朗希以連飆5K收尾，直到第102球，還以163公里的球速削好球袋外側進壘，K掉野村佑希，跨場連續解決52人次。

完全比賽的誕生，還需要羅德打線的支援，同樣受制於火腿王牌上澤直之的封鎖，兩隊以0：0一路僵持，羅德最終在8局投完決定換投。

佐佐木朗希本季的4場登板，三振數依序是10、13、19、14次，開季起連4場雙位數三振為日職史上第3人，前兩人為1991年野茂英雄（6場）、2010年達比修有（5場），若不限開季則為2017年則本昂大的8場。