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中職／拿莫的歌手姊姊來開球 最關注選手「咕嚕咕嚕」
拿莫·伊漾的歌手姊姊舞思愛，今天為味全龍隊主場賽事擔任開球嘉賓，昨天緊張到跟弟弟說怕「吃地瓜」，被拿莫吐槽是「挖地瓜」。
舞思愛今天擔任開球嘉賓，賽前當然由弟弟指導投球，兩人長相超相似，拿莫笑說兩人是差9歲的龍鳳胎，而且長越大越像，他很不給姊姊面子，「還比她漂亮」；舞思愛則說，「他之前打不好時，都是我打的。」
舞思愛的開球初體驗，她說開心又好玩，「昨天超緊張，超怕吃地瓜，結果被他糾正是挖地瓜。」她與家人平常也會關心弟弟的比賽，而且看得很瘋，「我們在家看球很瘋狂，會尖叫，鄰居都會探頭來看我們在幹嘛。」
被問到其他關注的龍隊選手，她給出「咕嚕咕嚕」的答案，原來是朋友曾問起她，「最近和拿莫合唱的那個是誰，好像叫咕嚕咕嚕。」正解是吉力吉撈．鞏冠。
舞思愛透露，以前到場看弟弟打球，他都會很緊張，現在心態調整很好，「希望大家要支持他的好聲音。」語畢馬上被拿莫補充，也要支持他的比賽；拿莫也幫姊姊做足業配，「要支持我姊姊的專輯。」
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