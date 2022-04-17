中職／象捕福來喜遭下放二軍 雙冠王德保拉本季初登板

中信兄弟隊今天作客台南球場和統一獅隊交手，賽前調整一軍球員名單，將捕手福來喜下放二軍，拉上去年16勝投手德保拉登板先發，也將是本季初亮相。

兄弟目前戰績4勝5敗，上半季排名暫居第4，福來喜出賽9場打擊率2成65，合計34個打數揮出9支安打，包括1支全壘打，攻下兩分打點。

福來喜全勤出賽卻遭下放二軍，讓球迷覺得有些意外，不過總教練林威助這個調度，優先考量投手戰力，應付接下來單周5場比賽。

兄弟19、20、21、23、24日將在台中洲際球場出賽，先對味全龍隊2連戰，再依序和富邦悍隊、獅隊、樂天桃猿隊交手。

德保拉去年出賽26場（25場先發）投出16勝4敗、防禦率1.77、奪三振187次，蟬聯中職防禦率王、三振王，生涯對戰獅隊17場，戰績12勝2敗、防禦率1.98。

獅隊今天推出古林睿煬登板先發，挑戰本季個人第2勝，他的生涯11勝紀錄未有兄弟，對戰5場嘗到2敗，合計17.2局失17分，其中16分自責，防禦率達8.15。