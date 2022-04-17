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中職／味全龍再見牽制輸球 葉總：有發現桃猿今年特別多

中央社 / 台北17日電
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中職樂天桃猿隊昨天與味全龍隊比賽，9局味全龍隊反攻機會，因為一壘再見牽制被瓦解攻勢，總教練葉君璋直言，有發現桃猿隊有很多牽制戰術，「只能說，這就是經驗」。

中華職棒樂天桃猿隊昨天與味全龍隊交手，兩隊打到9局下味全龍隊3比6落後、攻占滿壘，桃猿隊發動牽制，後援投手豪勁與一壘手陳俊秀配合，將郭天信觸殺在一壘，經過電視輔助判決維持原判，味全以3比6吞敗。

「再見牽制」輸球，味全龍隊總教練葉君璋今天受訪表示，「這就是經驗，球員不能只會打擊，各方面犯錯之後，也希望他們會有成長」。

葉君璋提到，在旁邊看的時候是覺得第2動作才有碰到跑者，但輔助判決的結果就是這樣，不管有沒有誤判，重點是不要讓裁判有做這個判決的機會。

葉君璋表示，有發現桃猿隊今年這樣的戰術特別多，昨天在休息區才剛想說下一顆球要提醒球員注意，沒想到就出局了。

郭天信表示，豪勁投完第一顆之後沒有注意到他會再往一壘丟，陳俊秀從背後跑回壘也沒有發現，可能是專注力不足。

賽後球隊創辦人魏應充也有拍拍郭天信的肩膀安慰他，郭天信笑說，印象中是第一次跟創辦人講到話，魏應充有安慰他輸贏難免，下一場再加油。

因為「再見牽制」輸球，郭天信苦笑說，「又在網路上被鞭了」，但現在已經有辦法調適心情了，面對批評、習慣就好。

味全龍 郭天信 葉君璋

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