中職／22日可望強碰江少慶 王維中的玩笑話被他句點照樣聊

王維中、江少慶本周都在周五登板，味全龍、富邦悍將隊下周末展開3連戰，極有可能王見王，王維中對於這樣的戲碼直言是好事，「可以互相競爭，一起提升實力。」

王維中15日演出本季初登板，對樂天桃猿隊先發4.2局失5分吞敗，下一戰表訂在22日登板，而悍將隊照輪值則是江少慶，王維中也有注意到兩人本周同日登板，有機會在下周同場先發。

「OK啊！對到的話也是好事，可以互相競爭，一起提升實力。」王維中表示，他的心態就和碰到陳冠宇及其他投手一樣，「因為對決的對象不是江少慶這個打者，主要還是他們的打者。」

去年就曾預約希望與江少慶同場先發，期待的戲碼即將上演，王維中認為太亢奮會出事，抱持平常心就好，「我們投手教練都跟我說平常心就好了。」

兩人是旅美之路上的前後輩，過去在小聯盟時期就有交情，江少慶曾透露兩人之間的有趣互動，從王維中口中說出來，也是類似的版本。

「因為他是比較正經的人，其實他也沒到話少，對我還滿多話的，但是是比較正經的，他是滿難開玩笑，比較有他自己的風格。」王維中笑說，兩人到現在還是常會聊天，也會聊球場上的事，「偶爾還是會跟他開開玩笑，他就句句點我。」

對江少慶的期待不只同場先發，還有讓他請吃飯，王維中透露：「還沒有讓他請吃飯過，畢竟球隊不同，兩個人要約會比較難，他是比較怕麻煩的人。」但還是默默期待有一天可以和少慶成功相約。