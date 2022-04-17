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中職／朱育賢開季長「皮蛇」17日歸隊 盡力幫助球隊

中央社 / 台北17日電
朱育賢。 報系資料照
朱育賢。 報系資料照

樂天桃猿隊重砲朱育賢歸隊，因為「皮蛇」開季二軍出發，今天回到一軍，他表示剛開始以為是肌肉緊繃，冒出水泡後才發現，目前還是會稍微神經刺痛，歸隊後盡最大能力幫助球隊。

中職樂天桃猿隊野手朱育賢開季因為「皮蛇」（帶狀皰疹）缺陣，他表示，本來以為是側腹緊繃，請防護員幫忙治療前，發現腰部有水泡，去醫院檢查後才知道，可能是自己沒有把身體照顧好，造成免疫力下降，只能多休息、趕快恢復。

朱育賢表示，長「皮蛇」主要是神經痛、不是痠痛，做什麼動作都覺得被拉住，全身不怎麼舒服，當時完整休息3、4天，也不能流汗、不要造成傷口，擦藥處理後，現在還是會有稍微的刺痛，不會馬上完全復原，還需要1至2個月。

朱育賢4月10日開始在二軍出賽，目前總計4場出賽，16打數敲出8支安打，打擊率5成，手感調整不錯，他表示，身體恢復可以訓練後，就希望快點跟上團隊的腳步，教練團也很關心狀況，每天按照狀況多加訓練。

朱育賢今天上一軍，瘦了約3、4公斤，他說不確定和「皮蛇」有沒有關係，現在球隊戰績暫居第一，只希望調整狀況，球隊需要的時候，可以跳出來幫助球隊。

桃猿隊野手林承飛昨天與味全龍隊比賽，第一打席打完就退場，總教練曾豪駒表示，林承飛昨天第一顆球揮棒落空後，腹部就有點緊繃，保險起見先換下場，今天下二軍，過兩天醫院檢查後，才會比較知道復原時間表，初步評估要一週以上。

朱育賢 樂天桃猿 林承飛

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