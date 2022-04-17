中職／現任3冠王林承飛歸期未定 猿隊重砲朱育賢回歸

林承飛昨天揮棒導致腹斜肌輕微拉傷，確定先降下二軍，以現任3項打擊榜領先之姿缺陣，但樂天桃猿隊人員充足，空出的一席，今天順勢迎回去年的打擊雙冠王朱育賢。

林承飛開季打擊狀況高檔，打擊率4成48、13安、11分打點都高居聯盟第1，但昨天在第1打席就因揮空造成腹斜肌緊繃，為了避免傷勢更嚴重，馬上就被換下場，今天已被降下二軍。

曾豪駒表示，林承飛是輕微拉傷，昨天第1顆揮棒落空就感覺不是很舒服，需要缺陣多久還不知道，等過兩天醫院檢查完後再評估，但至少休息1個禮拜跑不掉，應該不會在一滿10天就歸隊。

林承飛狀況正好卻受傷，曾豪駒說：「有時就是會在狀況好時發生，就是要避免這樣的狀況。」

朱育賢因「皮蛇」未趕上開季，表訂今天歸隊，原本曾總還在擔心要降誰，也因林承飛的傷勢剛好空出一席，今天正式歸隊，擔任先發指定打擊，捕手則由林泓育擔綱，搭檔左投王溢正。