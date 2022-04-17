中職／郭天信一壘出局繳學費 葉總有注意到但已來不及

味全龍隊昨天9局下的反撲，結束在郭天信在一壘上的牽制出局，總教練葉君璋希望子弟兵從中學到一課，「犯錯之後，希望自己會有成長。」

龍隊昨天以3：6輸給樂天桃猿隊，9局下一度還有滿壘的大好機會，但郭天信在一壘上遭牽制出局，沒意識到一壘手陳俊秀偷偷溜回一壘，出局瞬間跪倒在地扼腕，龍隊啟用輔助判決，未獲改判，成為再見牽制出局。

葉君璋表示，「這個就是經驗，選手不能只會打擊，各方面包括跑壘在內，犯錯之後希望自己會有成長。」

葉總一度上場與裁判討論，他解釋：「我沒有要幹嘛，我只是做做樣子。」葉君璋坦言，輔助判決之後就沒什麼好講，但這樣的比賽出現這樣的play，讓裁判有機會做出這樣的判決，是選手的問題，「根本不應該讓裁判有機會判這樣的球。」

葉君璋也提到，猿隊這樣的牽制非常常見，「樂天對於這樣的play，他們非常enjoy。」他當時也有注意到，才剛跟身邊的教練張建銘提到，一壘跑者要小心，「我有看到，想說要投了，想說下一球要講，結果還不到下一顆就死了。」