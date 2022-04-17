快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭天信一壘出局繳學費 葉總有注意到但已來不及

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信。（味全龍隊提供）
郭天信。（味全龍隊提供）

味全龍隊昨天9局下的反撲，結束在郭天信在一壘上的牽制出局，總教練葉君璋希望子弟兵從中學到一課，「犯錯之後，希望自己會有成長。」

龍隊昨天以3：6輸給樂天桃猿隊，9局下一度還有滿壘的大好機會，但郭天信在一壘上遭牽制出局，沒意識到一壘手陳俊秀偷偷溜回一壘，出局瞬間跪倒在地扼腕，龍隊啟用輔助判決，未獲改判，成為再見牽制出局。

葉君璋表示，「這個就是經驗，選手不能只會打擊，各方面包括跑壘在內，犯錯之後希望自己會有成長。」

葉總一度上場與裁判討論，他解釋：「我沒有要幹嘛，我只是做做樣子。」葉君璋坦言，輔助判決之後就沒什麼好講，但這樣的比賽出現這樣的play，讓裁判有機會做出這樣的判決，是選手的問題，「根本不應該讓裁判有機會判這樣的球。」

葉君璋也提到，猿隊這樣的牽制非常常見，「樂天對於這樣的play，他們非常enjoy。」他當時也有注意到，才剛跟身邊的教練張建銘提到，一壘跑者要小心，「我有看到，想說要投了，想說下一球要講，結果還不到下一顆就死了。」

葉君璋 樂天桃猿 郭天信

延伸閱讀

中職／牽制成樂天特產 陳俊秀撒嬌討饒：拜託啦～不要寫

中職／春訓有在練 猿隊再見牽制險勝龍

中職／霸林爵7局壓制 暴力猿改打小球照贏球

中職／鈦龍繼續調 葉總：有多少時間？

相關新聞

成棒／北市興富發驚傳7人確診 確定退出本屆春季聯賽

中華棒球協會晚間指出，台北市興富發棒球隊因出現7名新冠肺炎確診者，確定退出正在進行中的成棒甲組春季聯賽。

中職／聯盟確定林靖凱未觸本壘板 明天開會懲處林岳平

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，延長12局下因為主審改判，兩隊最後5：5和局收場 ；比賽結束第一時間，獅隊教練、球...

中職／獅隊12局遭改判勝利飛了 林岳平火爆抗議遭驅逐

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，打完8局領先3分，9局上被「守護神」陳韻文花光，進入延長賽；兩隊打了快5個鐘頭，最...

日職／佐佐木朗希連25局三振平紀錄 對手火腿打到10局竟贏了

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天先發8局，演出24上24下，卻等不到火力支援，火腿隊打到延長10局，第1支安打就是萬波中...

中職／王溢正71勝躍居史上第9 桃猿3戰清盤龍隊

味全龍隊本周面對龍頭樂天桃猿隊隊踢到鐵板，今天以2：3輸球，3連戰遭到清盤，近期吞下4連敗；猿隊資深左投先發5局失2分，...

日職／毀在0：0 佐佐木朗希無緣挑戰連兩場完全比賽

日職史上第17場完全比賽，毀在0：0的比分上，「令和怪物」佐佐木朗希今天對火腿隊先發8局，演出24上24下，儘管仍維持完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。