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中職／牽制成樂天特產 陳俊秀撒嬌討饒：拜託啦～不要寫
牽制出局成為樂天桃猿隊特產，一壘手陳俊秀今天被問到此事，撒嬌討饒：「拜託啦～不要寫啦！」他笑說：「再給我做幾次的機會，我再誠實跟你們講。」
猿隊昨天以6：3擊敗味全龍隊，以再見牽制一壘結束比賽，郭天信前一刻才敲出安打，一轉瞬死在一壘上，從天堂掉到地獄，結局超錯愕。
事實上，猿隊過往已多次祭出這招，去年中信兄弟隊岳東華、陳文杰都當過苦主，一壘手眼觀四方後從跑壘員身後伺機繞回壘包，投手也算準時機回身傳一壘，神默契的配合，來自平常數不盡的演練。
總教練曾豪駒昨天被問到此事，回答這是秘密，細節不能說太多；今天陳俊秀也維持相同論調，「不能講太明啦！」
昨天的戰況要發動這個戰術，若沒有默契配合，可能形成嚴重失誤，陳俊秀坦言需要勇氣，「但是都有準備，不會因為不是這個暗號就沒有準備。」
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