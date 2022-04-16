中職／桃猿游擊深度好羨慕 馬傑森遞補敲3安猛打

樂天桃猿隊游擊板凳令人羨慕，打擊近況正好的林承飛今晚1局上首打席就因腰部不適退場，接手的馬傑森敲出3安猛打賞，猿隊也以6：3擊敗味全龍隊。

林承飛今天賽前4成64打擊率、11分打點都位居聯盟第一，13支安打則與江坤宇並列，然而比賽只打了1打席吞下三振就退場，總教練曾豪駒表示，林承飛揮第一球就有點「閃」到，忍痛打完後，發現側腹斜肌有點緊繃，所以退場觀察。

今年猿隊開季狀況很穩，馬傑森幾乎沒出賽，今晚等到機會表現，4、5、8局都敲出安打，直到9局吞下三振，4打數3安打的表現留下深刻印象，曾豪駒表示：「馬傑森狀況不錯，這次有掌握住機會，承飛不在的時候就是由他頂上。」

馬傑森則認為，自己只是把平常練習的東西發揮在場上，3支安打只是結果比較好，雖然比較少先發，但在場邊都是隨時準備，「有需要用到我的時候，就上場發揮」。

猿隊為了讓小將維持手感，開季如果一軍沒機會上場，會先到二軍出賽再會合，舟車勞頓難免，但馬傑森認為，對於維持手感方面滿有幫助。