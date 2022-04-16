中職／春訓有在練 猿隊再見牽制險勝龍

樂天桃猿隊今天雖然早早取得領先，但9局下掉2分後還有著滿壘危機，靠著再見牽制成功才以6：3擊敗味全龍隊，總教練曾豪駒賽後直呼贏得驚險，「還沒到最後，不能給對手機會。」

今晚在天母球場的龍猿戰，前8局打完猿隊取得6：1領先，不料9局下投手王躍霖在2出局後被敲2安加上1次保送，形成滿壘，豪勁緊急登板救火，但也投出保送，又被郭天信敲出安打，掉了2分。

然而滿壘情況下，豪勁突然牽制一壘，一壘手陳俊秀接球後將手套快速下移，觸殺了正要撲回壘包的郭天信，終於抓到第3個出局數，猿隊興奮衝上場慶祝，郭天信跪在一壘神情落寞，經電視重播輔助判決後仍維持原判。

猿隊靠著一壘牽制成功抓到過不少出局數，春訓球隊都有對投、捕、內野手的搭配進行加強，捕手張閔勛表示：「在這樣重要時刻有沒有抓到對手，氣勢也會有所不同，很高興我們有做到。」

張閔勛今天還有兩次強迫取分戰術執行成功，為球隊添得2分，曾豪駒表示，閔勛在球隊需要的時候有辦法做到，不管是引導投手或是戰術執行上都很成功；張閔勛則表示，兩次強迫取分就是跟隨教練下達的戰術，「是運氣好，有成功啦。」

先發投手霸林爵7局失1分的好投獲選單場MVP，曾豪駒表示，霸林爵有延續上一場的好表現，今天雖然中間有些亂流，但有辦法回穩。

霸林爵在4局下被敲出3支安打有2支是內野安打，也因此掉分，他表示，比賽就是這樣，安打的形式無法預料，能做的就是把節奏慢下來，喘口氣再繼續，今天投球狀況還可以，但仍有地方需要精進，「球隊贏球最重要。」