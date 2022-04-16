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中職／霸林爵7局壓制 暴力猿改打小球照贏球
樂天桃猿隊洋投霸林爵開季連11局無失分今天中斷，不過先發投7局也僅失1分，加上風勢「助攻」以及2次強迫取分成功，猿隊就以6：3拿下勝利，也賞給味全龍隊3連敗。
霸林爵今天開賽連續解決11人次，直到4局下才被陳品捷敲安，接下來一陣亂流，先投出保送後又被李凱威敲出安打而丟掉1分，不過後續3局未再失分。
霸林爵總共用106球投完7局，被敲4支安打，僅失1分，加上前一場8局無失分，本季防禦率僅0.60，續居聯盟第一；此戰霸林爵另送出多達12次三振，追平個人單場最高，前一次是去年9月26日的9局完封勝，對手同樣是龍隊。
天母球場今晚的強勁風勢為兩隊野手帶來不小考驗，4局上猿隊的第1分是靠著藍寅倫二壘安打敲回，中外野手郭天信受到風勢影響落點判斷，之後急著回傳又出現暴傳，多掉1分，也讓藍寅倫站上三壘，猿隊靠著強迫取分拿下該局第3分。
5局上猿隊則是靠著陳俊秀的三壘安打先打下1分，林泓育高飛犧牲打再添1分，8局上猿隊在一、三壘有人時再次強迫取分成功，拿下本場第6分。
龍隊在4局下得分後，連吞4顆鴨蛋，直到9局下再啟攻勢，2出局後2支安打、1次保送形成滿壘，猿隊趕緊推上豪勁接手，不過張政禹先選到保送擠回1分，郭天信再敲出外野安打有1分打點，不過最後卻在一壘被牽制出局，結束攻勢。
龍隊先發投手布里悍前兩場先發合計11局掉3分，不過今天投5局就掉了5分，其中3分責失，防禦率上升到2.81，另有3次三振、3次四壞。
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