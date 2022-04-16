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中職／怎麼贏？悍將又「誤」事 大放送獅隊2安打換6分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
威迪茲先發5局被敲4安打、6次四死球保送，失6分帳面上都非責失分。圖／富邦悍將隊提供
威迪茲先發5局被敲4安打、6次四死球保送，失6分帳面上都非責失分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的失誤癌會傳染，今天游擊手于森旭、一壘手霸帝士的失誤，各自催生1個3分大局，統一獅隊全場7安打，前3局只靠2安打就打下6分賺翻，終場以6：0擊敗悍將，新洋投羅昂以6局無失分取得首勝。

悍將被失誤拖垮戰線，昨天李宗賢在游擊防區單局3失誤釀成對手的9分大局，今天扛起游擊的于森旭，也在第1局就發生失誤，加上先發投手威迪茲的2次保送堆成滿壘，陳鏞基補上二壘打清壘，獅隊開局取得3：0領先。

第3局輪到一壘手霸帝士也漏球，加上威迪茲暴投，獅隊再灌進3分大局，計分板上還僅有2安打時，就已打下6：0領先。

威迪茲先發5局被敲4安打、6保送，失6分帳面上都非責失分，加上前一戰的先發投手江少慶掉9分都非責失分，悍將的守備聯手締造超罕見數據。

獅隊「開箱」新洋投羅昂，先發6局被敲4安打、無失分，送出5K，隊友早早有分數進帳的情況下，順利在初登板就拿下勝投。

悍將本季首度被完封，輸球後戰績1勝8敗，追平聯盟開季前9戰最慘紀錄，1990年統一獅、94及95年的俊國熊、96年興農熊都曾在開季前9戰吞下8敗，悍將成為史上第5隊，在這之中俊國、興農、富邦血脈相承，等於5次聯盟最慘紀錄，悍將隊史就包辦4次。

統一獅 霸帝士 富邦悍將

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