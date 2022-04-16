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謝國城少棒／台東開幕 送「桃花心木」樹苗有意義

中央社 / 台北16日電

謝國城盃全國少棒錦標賽正式賽程明天開打，今天在台東紅葉國小舉行開幕典禮，贊助單位送給每個代表隊「桃花心木」樹苗，期盼小球員們記取紅葉少棒傳奇精神。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽首度移師台東舉行，為世界少棒聯盟（LLB）少棒賽選拔賽，此次總計14支球隊參賽，預賽分兩組採雙敗淘汰賽制，每組前2名晉級決賽，冠軍預計24日出爐，桃園市隊去年完成4連霸。

今天在台東紅葉國小舉行開幕典禮，贊助單位中華電信送給每個參賽球隊「桃花心木」樹苗，期盼小將們記取紅葉少棒傳奇精神。當初紅葉少棒將輪胎綁在桃花心木上努力練習臂力，如今輪胎己和樹木合為一體，鼓勵小將們除了愛棒球，也要愛護地球，同時以此精神勤能補拙，只要肯努力，定能揮出自己的一片天。

開幕典禮上也揭示全新的冠軍錦旗和冠軍獎牌，以LLB世界冠軍的獎典作為設計構想，希望獲得冠軍殊榮的球隊有全新的感受。

此外，為感謝在球隊中義務協助的家長，大會自今年度起設立「最佳志工獎」，將由每隊選出一名志工家長，並參加開幕典禮接受表揚，期盼未來有更多人投入推廣棒球運動，讓台灣棒球日益茁壯。

正式賽程明天開打，桃園市隊去年完成謝國城盃4連霸，今年以剛拿下國小硬式棒球聯賽冠軍的中平組隊參賽，桃園市隊首戰將與新北市隊（興穀）交手，上屆的亞軍南投縣（新街）首戰與彰化縣（東山）交手，地主台東縣（紅葉）則與宜蘭縣（竹林）交手。

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