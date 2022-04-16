快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／聲林之王柏霖開球 挺弟弟董秉軒「你影響了我」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職棒球賽今天由樂天桃猿對上味全龍，請來森林之王冠軍柏霖擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影
中職棒球賽今天由樂天桃猿對上味全龍，請來森林之王冠軍柏霖擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影

中華職棒味全龍隊今天邀請「聲林之王」冠軍柏霖PoLin到場獻唱，擔任開球嘉賓，他也是球員董秉軒的哥哥，柏霖表示，看著弟弟為棒球努力的身影，提供自己低潮時的力量，「你是有影響力的人」。

柏霖小時候也曾跟爸爸、弟弟一起打棒球，但他自認天份不夠，走上演藝這條路，今天開球前也特別向董秉軒請教投球技巧，董秉軒也為哥哥的開球給予滿分好評。

董秉軒去年3支全壘打都是家人到場加油時開轟，柏霖印象最深的是董秉軒的生涯首轟，剛踏進球場就輪到董秉軒上場打擊，趕上親眼見證，柏霖表示：「去年球季他表現非常精彩，我也非常驚艷。」

在旁看著弟弟從小打球，柏霖表示，每個選手要在場上留下成績，要有很大的自律，而董秉軒的自律是從他國小三年級就開始，之前人在國外學舞時也遇過低潮，「看到弟弟在棒球這麼堅持，我有什麼好不堅持下去的？」

柏霖看著身旁的董秉軒說：「你是個有影響力的人，你影響到我，相信也影響到其他人。」柏霖也提醒董秉軒要相信自己，「他很常看到自己的不足，這是好的，但是太多變自卑就不好，繼續保持平常的練習、繼續相信自己。」

柏霖更偷偷爆料，董秉軒的歌聲也相當不錯，在個人社群媒體上常分享自己唱歌的影片，有機會也想找弟弟一起合唱。

董秉軒 棒球 味全龍

延伸閱讀

中職／媽媽難得現場看球沒奪勝 王維中沒有哭

影／森林之王冠軍柏霖聯手弟弟董秉軒 為龍隊開球

中職／鈦龍繼續調 葉總：有多少時間？

中職／王維中被猿剋不會調輪值 葉總：他是王牌

相關新聞

中職／王維中被猿剋不會調輪值 葉總：他是王牌

「龍王」王維中在味全龍隊主場開幕戰吞敗，生涯對戰樂天桃猿隊防禦率也爆增至7.11，不過總教練葉君璋沒打算調整輪值「閃」對...

成棒／北市興富發驚傳7人確診 確定退出本屆春季聯賽

中華棒球協會晚間指出，台北市興富發棒球隊因出現7名新冠肺炎確診者，確定退出正在進行中的成棒甲組春季聯賽。

中職／象捕福來喜遭下放二軍 雙冠王德保拉本季初登板

中信兄弟隊今天作客台南球場和統一獅隊交手，賽前調整一軍球員名單，將捕手福來喜下放二軍，拉上去年16勝投手德保拉登板先發，...

日職／「令和怪物」挑戰連兩場完全比賽 火腿BIGBOSS有奇招

上禮拜締造日職紀錄的羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希，上周日對上歐力士的比賽，完投9局沒讓任何打者上壘，整場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽，比賽中一度連K13人次，更是打破世界職棒

中職／暴力猿改打小球 抓下「天」龍

樂天桃猿隊雖有「暴力猿」稱號，但也能打小球，昨晚靠著2次強迫取分成功加上最後的再見牽制，在天母球場以6：3擊敗味全龍隊；...

中職／王威晨本壘攻防三呎線爭議 為球迷上了一堂規則課

昨日15日在台中洲際棒球場，中信兄弟迎來富邦悍將展開一場大亂鬥，悍將在第3局因為單局3次失誤拖累丟掉9分助下敗因，其中一次跑壘「三呎線」爭議，引起網路球迷議論，不過經由聯盟解釋後，為球迷上了一次「規則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。