中職／聲林之王柏霖開球 挺弟弟董秉軒「你影響了我」

中華職棒味全龍隊今天邀請「聲林之王」冠軍柏霖PoLin到場獻唱，擔任開球嘉賓，他也是球員董秉軒的哥哥，柏霖表示，看著弟弟為棒球努力的身影，提供自己低潮時的力量，「你是有影響力的人」。

柏霖小時候也曾跟爸爸、弟弟一起打棒球，但他自認天份不夠，走上演藝這條路，今天開球前也特別向董秉軒請教投球技巧，董秉軒也為哥哥的開球給予滿分好評。

董秉軒去年3支全壘打都是家人到場加油時開轟，柏霖印象最深的是董秉軒的生涯首轟，剛踏進球場就輪到董秉軒上場打擊，趕上親眼見證，柏霖表示：「去年球季他表現非常精彩，我也非常驚艷。」

在旁看著弟弟從小打球，柏霖表示，每個選手要在場上留下成績，要有很大的自律，而董秉軒的自律是從他國小三年級就開始，之前人在國外學舞時也遇過低潮，「看到弟弟在棒球這麼堅持，我有什麼好不堅持下去的？」

柏霖看著身旁的董秉軒說：「你是個有影響力的人，你影響到我，相信也影響到其他人。」柏霖也提醒董秉軒要相信自己，「他很常看到自己的不足，這是好的，但是太多變自卑就不好，繼續保持平常的練習、繼續相信自己。」

柏霖更偷偷爆料，董秉軒的歌聲也相當不錯，在個人社群媒體上常分享自己唱歌的影片，有機會也想找弟弟一起合唱。