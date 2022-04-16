日職／吳念庭對戰歐力士敲二壘打 張奕賽前下二軍無緣對決

旅日西武隊野手吳念庭今天先發出賽，總計4打數敲出1支二壘打、吞下2次三振，西武隊終場以0比3不敵歐力士隊；歐力士隊台灣投手張奕今天被下放二軍。

日職埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打4棒、守一壘，吳念庭首局得點圈有人機會吞下三振。

吳念庭4局敲出一壘方向滾地球出局，6局敲出左外野方向二壘打，但隊友沒能延續攻勢、沒有替球隊跑回分數，8局打擊機會再吞下三振，賽後打擊率2成56。

今天前4局兩隊都沒有拿下分數，歐力士隊5局有攻勢，靠著保送、安達了一、杉本裕太郎接連安打先拿1分，再靠著犧牲觸擊、福田周平三壘打、一棒送回2分，奠定勝基。

歐力士隊先發投手山岡泰輔今天投6局被敲6支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分、拿下勝投。