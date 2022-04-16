中職／媽媽難得現場看球沒奪勝 王維中沒有哭

味全龍隊王維中的媽媽昨天難得到球場看他先發，這是他旅外歸來後的第二次，最終投出4.2局失5分的成績，沒能將勝投獻給母親，王維中苦笑說：「上一次是去年開幕戰，也是只投4.2局。」

去年王維中在台南球場初登板，扛起開幕戰先發對上統一獅隊，結果4.2局失3分，昨天他在本季的初登板留給天母主場開幕戰，王維中也是投4.2局，結果掉5分吞下敗投。

沒能在媽媽面前奪勝，王維中當然覺得有點可惜，「只差沒有掉眼淚。」王維中也趁機偷虧郭天信之前淚灑賽場，「我不像他，愛哭包。」

王維中小時候比較常在媽媽面前落淚，長時間外出打球，與家人聚少離多，「旅外之後更不容易，除了2020那年因為疫情，不然每年大概只能見到他們一個月」。

不過媽媽對王維中的期待不在於勝負，王維中說：「她叫我不要受傷，教練、家人都關心我手臂的狀況，現在不會不舒服，只是速度還沒出來。」