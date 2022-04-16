春季聯賽／蔡佳諺開轟掃陰霾 台灣中油險勝北市大

成棒春季聯賽台灣中油今日在三重棒球場與北市大交手，台灣中油靠著先發投手群有效壓制北市大打線，以及外野手蔡佳諺開轟與游擊手游家慶超前安，以3:2一分險勝北市大。

台灣中油派出投手黃震武掛帥先發，繳出投5局僅失1分的好表現，雖在第1局遇上亂流失掉1分，還好透過捕手的配球及時回穩，並未再讓北市大得分。二局上台灣中油很快展開反攻，由第九棒游家慶打出追平比數的安打；平手局面來到第5局，入選過U18國手的外野手蔡佳諺一棒將球打出外野助球隊以2：1超前。

第6局台灣中油換上楊家凱接替救援，卻在第8局被北市大敲出追平比數的安打，「火球男」潘文輝緊急上場救援未讓失分擴大。遭追平的台灣中油在第九局再度靠著游家慶的適時一擊，幫助台灣中油搶回領先，最後九局下潘文輝展現k功、接連三振了北市大球員守成，終場台灣中油就以3：2險勝。潘文輝今天主投2局0失分，最快球速來到155公里。

值得一提的是本次春季聯賽轉學到開南大學的蔡佳諺，一甩過去在文化大學的陰霾，敲出一轟外也選到2次保送，賽後表示：「轉到開南大學後，針對自己弱項加強了的訓練。」至於是否參加今年中職選秀，本人也表示：「一直都有想參加，並會在自己準備好的時候投入選秀。」