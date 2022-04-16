聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／鈦龍繼續調 葉總：有多少時間？
味全龍隊今年開季起步不錯，戰績超過5成在五隊中排名第三，不過打擊率2成21卻是各隊墊底，洋砲鈦龍尚未展現符合期待的身手，在龍德力調整好前繼續給時間適應，不過總教練葉君璋也說：「還有多少時間？」
鈦龍開季至今17打數敲出3安打，打擊率1成76，另外吞下7次三振，應對中職投手的能力尚未進入狀況，葉君璋表示：「洋將過來是需要時間，只是他有多少時間？」
昨天鈦龍在9局敲出的左外野深遠安打，原本他以為開轟還在本壘目送，發現打到牆上已來不及，變成一壘安打，是靠對手傳球失誤才上二壘，但上壘過程也很驚險，兩次有問題的跑壘，葉總也說，相信外籍教練已經溝通過。
龍隊還有另名洋砲龍德力在二軍待命，不過出賽3場、8打數也僅敲出1安，打擊率1成25，葉總表示，預計會讓龍德力打40到50打席，才會視情況拉上一軍。
除了打擊，葉總認為牛棚投手也相對不夠穩定，二軍的趙璟榮、黃東淯、羅國華表現不錯，若一軍有狀況會是候選名單，另外莊玉彬去教召暫時無法視為戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言