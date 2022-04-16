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中職／鈦龍繼續調 葉總：有多少時間？

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
洋砲鈦龍尚未展現符合期待的身手，葉總對他的耐心還是有限的。 中央社
洋砲鈦龍尚未展現符合期待的身手，葉總對他的耐心還是有限的。 中央社

味全龍隊今年開季起步不錯，戰績超過5成在五隊中排名第三，不過打擊率2成21卻是各隊墊底，洋砲鈦龍尚未展現符合期待的身手，在龍德力調整好前繼續給時間適應，不過總教練葉君璋也說：「還有多少時間？」

鈦龍開季至今17打數敲出3安打，打擊率1成76，另外吞下7次三振，應對中職投手的能力尚未進入狀況，葉君璋表示：「洋將過來是需要時間，只是他有多少時間？」

昨天鈦龍在9局敲出的左外野深遠安打，原本他以為開轟還在本壘目送，發現打到牆上已來不及，變成一壘安打，是靠對手傳球失誤才上二壘，但上壘過程也很驚險，兩次有問題的跑壘，葉總也說，相信外籍教練已經溝通過。

龍隊還有另名洋砲龍德力在二軍待命，不過出賽3場、8打數也僅敲出1安，打擊率1成25，葉總表示，預計會讓龍德力打40到50打席，才會視情況拉上一軍。

除了打擊，葉總認為牛棚投手也相對不夠穩定，二軍的趙璟榮、黃東淯、羅國華表現不錯，若一軍有狀況會是候選名單，另外莊玉彬去教召暫時無法視為戰力。

葉君璋 牛棚

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