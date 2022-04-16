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中職／王維中被猿剋不會調輪值 葉總：他是王牌

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者蘇健忠／攝影，資料照
味全龍隊先發投手王維中。記者蘇健忠／攝影，資料照

「龍王」王維中在味全龍隊主場開幕戰吞敗，生涯對戰樂天桃猿隊防禦率也爆增至7.11，不過總教練葉君璋沒打算調整輪值「閃」對手，原因很簡單，「他是王，球隊的王牌。」

王維中昨天對猿隊先發4.2局失5分，被敲7支安打，去年對戰猿隊數據就已不佳，4場先發0勝3敗，防禦率6.53，今年球季第一戰又遭「剋星」狙擊。

王維中表示，猿隊的打線十分整齊，打者也都是聯盟前段班，「像是林立、陳俊秀、林承飛他們，看到他們會激發鬥志」，雖然私下交情不錯，「球場上看到他們不會開心」。

王維中對戰桃猿數據不佳，葉君璋當然也知道，「樂天他們對左投打得不錯，但維中是我們的王牌，不會因此改變輪值。」葉君璋指出，不只王維中，去年龍隊對上猿隊就是不順，「未來策略要改變，投捕的配球要加油。」

對於昨天王維中的投球內容，葉總認為沒有太大問題，只是第1局慢熱的老毛病又出現，「球都有投到要的位置，後面球速也有拉上來。」

王維中也認為，昨晚除了第1局外，其他4局都不錯，第1局出狀況跟測試新球種有關，「今年多練一顆二縫線，上一場在二軍投得不錯，但昨天丟不好，唯一進好球帶的被林承飛敲出安打。」王維中說的，就是1局上滿壘時被林承飛敲出的清壘二壘打。

對於球速都是在後段才開始提升，王維中表示，未來熱身的時間可能會拉長一點，「每次都到1局後球速才出來」。

王維中 球速 葉君璋

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