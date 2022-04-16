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中職／李宗賢單局3E炸裂後下二軍 悍將升上楊晉豪
富邦悍將隊開季戰績持續探底，昨天游擊手李宗賢的單局3失誤釀成對手的9分大局，今天已被降下二軍，換上楊晉豪接替。
悍將昨天以6：13輸給中信兄弟隊，戰局提前在第3局潰敗，關鍵出在李宗賢的守備上，先是面對王威晨敲出的滾地球沒接穩，傳二壘又是大暴傳，一個play被記上2次失誤，接著李聖裕擊出的滾地球，李宗賢再次漏球，單局3次失誤平聯盟紀錄，悍將也決定馬上換人。
李宗賢曾是2017年三壘手金手套，近年主攻游擊，本季在游擊的16次守備機會發生5次失誤，守備率只有0.688。
悍將今天轉移台南球場迎戰統一獅隊，將李宗賢降下二軍，升上楊晉豪支援內野；投手部分也有異動，昨役中繼2.1局被敲6安打、失4分的范玉禹降下二軍，游霆崴升上一軍。
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