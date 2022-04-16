快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

春季聯賽／富邦公牛高捷跑出場內全壘打 盼再提升擊球率

中央社 / 新北16日電
富邦公牛隊野手高捷（圖）把握先發機會，16日在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學。 中央社
富邦公牛隊野手高捷（圖）把握先發機會，16日在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學。 中央社

富邦公牛隊野手高捷把握先發機會，今天在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學，高捷是內野工具人，大學首轟出爐，他希望擊球率可以再提升。

111年全國成棒甲組春季聯賽預賽，富邦公牛隊（台灣體大）今天在三重棒球場與台東大學交手，富邦公牛2棒打者高捷打擊有好表現，前4打席上壘率百分百，1、3局都選到四壞保送，5局跑出場內全壘打，6局再敲安打、手感火燙。

富邦公牛終場以5比0擊敗台東大學，總教練林宗毅點名高捷表現出色，之前比賽比較少被報名，今年無論打擊和守備都進步很多，內野4個位置都可以守，雖然今天是先發守三壘，但守最好的位置是二壘。

目前大二的高捷笑說，上一次敲出場內全壘打是國中，「跑得很累」，之前隊內分組賽有打過全壘打，但這發全壘打是大學正式賽首轟，此次參賽前面幾場表現還好，近幾場打擊調整狀況佳。

高捷之前多守二壘和一壘，近到大學後才多練三壘，游擊偶爾也會代班，他表示過去先發機會不多，這段期間透過尋找自己的不足、慢慢彌補，心理層面進步很多。

陣中許多隊友有意投入今年中職選秀，高捷表示，目前沒有考慮，希望可以把握先發機會，此次參賽設定的目標，在球隊有攻勢的時候，盡量把壘上的跑者送回來，也希望擊球上可以再穩定一點、提升擊球率。

公牛 春季聯賽

延伸閱讀

高捷橘線O13站聯開案招商 民間投資金額約89億

高捷黃線招商 土地開發上看350億

高捷黃線工程廠商說明會 逾70家廠商有意願

高捷延伸至前鎮漁港有望 中央補助756萬元規畫

相關新聞

中職／王維中被猿剋不會調輪值 葉總：他是王牌

「龍王」王維中在味全龍隊主場開幕戰吞敗，生涯對戰樂天桃猿隊防禦率也爆增至7.11，不過總教練葉君璋沒打算調整輪值「閃」對...

成棒／北市興富發驚傳7人確診 確定退出本屆春季聯賽

中華棒球協會晚間指出，台北市興富發棒球隊因出現7名新冠肺炎確診者，確定退出正在進行中的成棒甲組春季聯賽。

中職／象捕福來喜遭下放二軍 雙冠王德保拉本季初登板

中信兄弟隊今天作客台南球場和統一獅隊交手，賽前調整一軍球員名單，將捕手福來喜下放二軍，拉上去年16勝投手德保拉登板先發，...

日職／「令和怪物」挑戰連兩場完全比賽 火腿BIGBOSS有奇招

上禮拜締造日職紀錄的羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希，上周日對上歐力士的比賽，完投9局沒讓任何打者上壘，整場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽，比賽中一度連K13人次，更是打破世界職棒

中職／暴力猿改打小球 抓下「天」龍

樂天桃猿隊雖有「暴力猿」稱號，但也能打小球，昨晚靠著2次強迫取分成功加上最後的再見牽制，在天母球場以6：3擊敗味全龍隊；...

中職／王威晨本壘攻防三呎線爭議 為球迷上了一堂規則課

昨日15日在台中洲際棒球場，中信兄弟迎來富邦悍將展開一場大亂鬥，悍將在第3局因為單局3次失誤拖累丟掉9分助下敗因，其中一次跑壘「三呎線」爭議，引起網路球迷議論，不過經由聯盟解釋後，為球迷上了一次「規則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。