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成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

春季聯賽／曾家輝大學首場完封 助富邦公牛勝台東

中央社 / 新北16日電
成棒春季聯賽16日兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝（圖）完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利。 中央社
成棒春季聯賽16日兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝（圖）完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利。 中央社

成棒春季聯賽今天兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利，曾家輝好表現獲教練稱讚：「能掌控全局」。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊C組預賽，台東大學今天賽前6戰全勝，富邦公牛（台灣體大）則是5勝1和，兩隊都維持不敗戰績。

富邦公牛派出投手曾家輝先發，總計用99球投9局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、1次觸身球保送，無失分、完封台東大學，率隊拿下勝利。

富邦公牛1局靠著顏清浤三壘打、保送、滾地球先馳得點，5局再靠著高捷場內全壘打，一棒送回2分，接著顏國晉安打、失誤、高飛犧牲打，跑回團隊第4分，6局高捷再敲安，替球隊多添1分保險分。

富邦公牛教練郭勇志稱讚曾家輝表現，「不像大一的球員，是蠻能掌控球賽的投手」，本來就具有完投的能力，近況不錯、搶好球力能力佳，今天在好的節奏中投球，算是控球不錯的投手。

曾家輝目前最快球速約141、142公里，郭勇志看好未來球速可以進步到145公里，「他的均速有在進步，變速球蠻能引誘打者的。」

曾家輝投出大學首場完封勝，他表示今天投球策略是讓打者打不好、守備幫忙、節省用球數，因為希望可以再提升球速，在重量的課表上也有再增加、希望增加肌力。

曾家輝的偶像是日職軟銀鷹隊投手千賀滉大，欣賞他從育成球員慢慢努力、投成王牌，讓大家都注意到他。

富邦公牛總教練林宗毅表示，目前為止球隊在春季聯賽投打表現都算不錯，今年因為台鋼有意籌組中職第6隊，陣中約一半球員想要挑戰選秀，「站在教育的立場都鼓勵，如果沒有選上或者價碼不好，都可以再回來。」

公牛 春季聯賽 球速

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